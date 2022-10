NASA: DART Mission erfolgreich

Vor zwei Wochen ließ die NASA ein kühlschrankgroßes Raumschiff in den Asteroiden Dimorphos einschlagen. Der Zweck der DART-Mission (Double Asteroid Redirection Test) war es, die Technologie zu testen, die uns möglicherweise davor bewahren könnte, von einem Asteroiden getroffen zu werden und das gleiche Schicksal wie die Dinosaurier zu erleiden.

Ziel der Mission war es zunächst, den Asteroiden erfolgreich zu treffen, was, wie wir aufgrund der Live-Übertragung des Zusammenstoßes wissen, ein durchschlagender Erfolg war. Der zweite Erfolgsfaktor war die Feststellung, ob der kinetische Aufprall den Asteroiden tatsächlich in Bewegung gesetzt hat. Am Dienstag erfuhren wir, dass dies der Fall war.

In einer Pressekonferenz sagte der NASA-Administrator Bill Nelson triumphierend: „Die NASA bestätigt heute, dass DART die Flugbahn des Zielasteroiden erfolgreich verändert hat.“ Vor dem Einschlag benötigte Dimorphos 11 Stunden und 55 Minuten, um den größeren Asteroiden Didymos zu umkreisen. Seit dem Einschlag hat Dimorphos 11 Stunden und 23 Minuten gebraucht, um Didymos zu umkreisen – eine Veränderung um 32 Minuten.

Zum Vergleich: Die Mindestanforderung für eine erfolgreiche Änderung der Umlaufzeit wäre laut Lori Glaze, der Direktorin der NASA-Abteilung für Planetenforschung, 73 Sekunden gewesen. Die Modelle, die das Team vor dem Einschlag durchführte, schätzten, dass es zu einer Veränderung von nur wenigen Minuten bis zu mehreren zehn Minuten kommen könnte.

Die tatsächlichen Ergebnisse übertrafen die Erwartungen des Teams. Die Möglichkeit, den Asteroiden tatsächlich zu bewegen, ist für die Mission von großer Bedeutung, denn wenn ein Asteroid auf die Erde zurasen würde, wäre es das Ziel, ihn zu bewegen.

„Wenn man versucht, einen Asteroiden zu bewegen, um ihn davon abzuhalten, die Erde zu treffen, und er sich nicht bewegt, ist das nicht erfolgreich, oder?“ sagte Carolyn Ernst, Wissenschaftlerin für das DART-DRACO-Instrument am Johns Hopkins APL, gegenüber ZDNET.

Die Ergebnisse wurden mit Hilfe von optischen Teleskopen rund um den Globus sowie Radarbildern berechnet, um die Periodenänderung zu bestimmen. Ein neues Bild, das am Samstag vom Hubble-Weltraumteleskop der NASA aufgenommen wurde, zeigt den Auswurf, der 285 Stunden nach dem Einschlag von Dimorphos ausgestoßen wurde.

Obwohl diese Mission bestätigte, dass die NASA über die notwendige Technologie verfügt, um einen potenziell gefährlichen Asteroiden abzulenken, gibt es keine Gewissheit, dass dies in Zukunft unbedingt funktionieren würde.

„Wir sollten nicht vorschnell sagen, dass ein Test an einem Asteroiden uns sagt, wie sich alle anderen Asteroiden in einer ähnlichen Situation verhalten werden“, so Tom Statler, Programmwissenschaftler in der Abteilung Planetenforschung des Science Mission Directorate im NASA-Hauptquartier.

Wenn die Erde von einer möglichen Kollision bedroht wäre, wäre es nicht nur ideal, den jeweiligen Asteroiden ausgiebig zu erforschen, sondern auch die Technik so weit wie möglich im Voraus einzusetzen.

„Wenn man dies in der Zukunft tun wollte, würde man es Jahre im Voraus tun wollen“, sagte Nancy Chabot, die DART-Koordinatorin vom Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL), während des Briefings.

Bevor Sie sich jetzt darüber aufregen, dass die NASA Jahre im Voraus braucht, um einen Asteroiden abzulenken, sollten Sie wissen, dass die NASA ein aktives Inventar aller Asteroiden führt. Nur 40 % dieser Asteroiden sind groß genug, um der Erde regionale Schäden zuzufügen, also etwa 140 Meter.

Das Team plant, mehr über die Impulsübertragung bei der Kollision von DART mit seinem Ziel und den beim Einschlag freigesetzten Auswurf zu erfahren. Der Rückstoß der Trümmer hat den durch den Aufprall verursachten Schub noch verstärkt.

„DART hat uns einige faszinierende Daten sowohl über die Eigenschaften von Asteroiden als auch über die Wirksamkeit eines kinetischen Impaktors als Technologie zur Planetenverteidigung geliefert“, sagte Chabot. „Das DART-Team arbeitet weiter an diesem umfangreichen Datensatz, um diesen ersten Test der Asteroidenablenkung zur Planetenverteidigung vollständig zu verstehen.“