Kunst per KI

Der menschliche Schaffensprozess entzieht sich seit jeher einer Beschreibung. Vincent Van Gogh sagte einmal: „Ich träume vom Malen, und dann male ich meinen Traum“. Für viele schöpft die Kunst aus einem tieferen Brunnen der unterbewussten Vorstellungskraft.

Wie passt dann die von der Künstlichen Intelligenz (KI) geschaffene Kunst in diese Vorstellung von Kunst? Wenn der Mensch Kunst definiert, reicht es dann aus, diese Definition auf Schlüsselwörter zu reduzieren, die in einen Generator eingegeben werden?

Das ist eine Frage, die nicht mehr theoretisch ist. Ende August gewann ein KI-generiertes Kunstwerk einen staatlichen Kunstwettbewerb. Jason Allen nahm an der Colorado State Fair in der Kategorie digitale Kunst mit einer Sammlung teil, die er mit dem KI-Kunstgenerator Midjourney ausgewählt hatte. Das preisgekrönte Werk, „Théâtre d’Opéra Spatial“, strahlt vor Potenzial, dominiert von einer leuchtenden Sonne oder einem Portal und elegant angeordneten Figuren.

Wie wurde „Théâtre d’Opéra Spatial“ geschaffen?

Midjourney ermöglicht es jedem, einzigartige, kreative Stücke mit nur einem Befehl zu erzeugen. Das einzige Element, das der KI-Kunstgenerator von einem Menschen benötigt, ist eine Eingabeaufforderung: Der Nutzer tippt ein, was immer er will, und die KI liefert ihm innerhalb von 60 Sekunden vier neue Bilder. Solange man auf Discord zugreifen kann, ist man startklar. Midjourney befindet sich im Betamodus für die öffentliche Nutzung.

Allen erstellte viele Bilder mit Midjourney, wählte seine drei besten aus, vergrößerte seine Auswahl und ließ sie auf Leinwand drucken. Er verkündete seinen ersten Platz auf einem Discord-Server und schrieb:

„Ich habe mir vorgenommen, ein Statement mit Midjourney in einer wettbewerbsorientierten Art und Weise abzugeben und wow! Ich könnte nicht aufgeregter sein, mit meinem Lieblingsstück „Théâtre d’Opéra Spatial“ gewonnen zu haben.“

Wie war die Reaktion auf Allens Sieg?

Die Reaktionen waren gemischt. Ein Designer kommentierte auf Twitter, dass das Problem darin besteht, dass „die Juroren nicht wussten, dass es sich um KI handelte… [was] nichts Gutes für die Diskussion zwischen menschlicher und KI-Illustration verheißt.“ Der Sieg war ein Beweis dafür, wie KI mit wenig menschlichem Zutun schöne Kunst schaffen kann.

Während Allen die Feinabstimmung der Bilder vorgenommen hat, weisen andere digitale Künstler darauf hin, dass die KI Elemente aus bestehenden Kunstwerken nimmt, um ein neues Ergebnis zusammenzuschustern. Ein Künstler schrieb:

„Mein Problem ist nicht, dass sie KI verwendet haben, sondern dass der Einsatz von KI bedeutet, dass alles hier buchstäblich aus der Arbeit einer Reihe von Künstlern gestohlen wurde, und zwar auf eine Art und Weise, wie es nicht einmal eine Hommage oder Studie tut.“

Die Frage, die sich hier stellt, ist, was Kreativität ausmacht. Reicht es aus, eine Aufforderung zu schreiben, ein Ergebnis zu nehmen, es zu verbessern und es als das eigene zu bezeichnen? Vielleicht war die Aufforderung Ihre Idee, vielleicht haben Sie „Barock im Weltraum“ oder „Könige, die sich um eine glühende Sonne gruppieren“ oder etwas Spezifischeres eingegeben, vielleicht haben Sie ein Ergebnis aus Hunderten ausgewählt. Macht das die Kunst wirklich zu Ihrer eigenen?

Um auf das Zitat von Van Gogh zurückzukommen: Der Traum vom Malen war für ihn nur der Ausgangspunkt; die Absicht zu malen war nicht der Endpunkt. Nach dem Traum kam die Tat: „Ich male meinen Traum.“ In der Strenge des Tageslichts werden die Träume weich und vergehen, aber der Künstler hält sie irgendwie fest. Das mag eine übertrieben romantische Sicht auf die Kunst sein, aber hat die Erfahrung, seine Seele auf der Leinwand auszuschütten, nicht etwas Mystisches, etwas Magisches?

KI-generierte Kunst nimmt der Ideenfindung für ein neues Kunstwerk die Mystik, aber sie schafft trotzdem atemberaubende, zum Nachdenken anregende Bilder – und das wird auch so bleiben.

Wie kann ich KI-Kunst verwenden?

Wenn Sie mit KI-Kunst experimentieren möchten, um sich für Ihr nächstes Werk inspirieren zu lassen oder einfach nur zu sehen, was sie leisten kann, gibt es einige Technologien, die in den Vordergrund gerückt sind.

Midjourney ist für die ersten 25 Eingabeaufforderungen kostenlos, danach ist ein Abonnement erforderlich. Das Basis-Abo kostet $10/Monat für 200 Prompts/Monat, das Standard-Abo $30/Monat für 15 Stunden oder 900 Prompts pro Monat, und das Firmen-Abo $600/Jahr für 7.200 Prompts pro Jahr.

Wenn Sie auf der Homepage auf „Join the beta“ klicken, werden Sie in den Discord-Kanal eingeladen. Von dort aus kannst du einem Bot-Kanal beitreten, z. B. #newbies-1, „/imagine“ eingeben, auf das Eingabefeld klicken und dann deinen Befehl eingeben. Detaillierte Anweisungen und Gifs findest du in der offiziellen Midjourney-Dokumentation.

Ein höherwertiger Generator ist DALL-E 2 von OpenAI, der jetzt in der Beta-Version verfügbar ist. Diese KI erstellt fotorealistische Bilder anhand einer von Ihnen eingegebenen Eingabeaufforderung und identifiziert nicht nur Objekte, sondern lernt auch aus den Beziehungen zwischen den Objekten.

Wenn Sie sich auf die Warteliste von DALL-E 2 setzen lassen, könnten Sie zu den ersten Millionen gehören, die das System nutzen. Sie erhalten 50 kostenlose Credits im ersten Monat und 15 kostenlose Credits für jeden weiteren Monat. Ein Credit entspricht einem originellen Prompt mit vier Bildern, wie Midjourney, oder einer Bearbeitung eines bestehenden Bildes, die drei Bilder ergibt.

Der einfachste Generator, für den man weder ein Abonnement noch ein Discord-Konto oder etwas anderes als einen Webbrowser benötigt, ist Craiyon. Er ist völlig kostenlos, aber stößt bei der Darstellung von Personen schnell an Grenzen. Landschaften, Tiere und Gebäude sind dagegen großartig. Craiyon, ehemals DALL-E mini, ist ein völlig kostenloser Generator, der mit Hilfe von KI Bilder aus einer beliebigen Eingabeaufforderung erstellt. Alles geschieht in Ihrem Browser, und es dauert weniger als zwei Minuten, um neun Bilder zu erstellen.