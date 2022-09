John Chambers is back

Zwei Männer, die dazu beigetragen haben, Cisco Systems zu dem Internet-Netzwerkgiganten zu machen, der es heute ist – John Chambers und Pankaj Patel – haben sich wieder zusammengetan, um Nile zu gründen, ein Startup, das sofort darauf abzielt, ihr ehemaliges Mutterunternehmen Cisco zu stören. Beide Führungskräfte verließen das Kultunternehmen vor sechs Jahren.

Ihr neues Unternehmen mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, ist heute aus dem Stealth-Modus getreten und präsentiert ein Netzwerk-as-a-Service-Produkt der nächsten Generation, das laut CEO Patel nur wenig oder gar keine menschlichen Eingriffe benötigt und über eine intelligente KI verfügt, die Datenflussprobleme vermeidet, bevor sie entstehen.

Investor und Vorstandsmitglied Chambers, der 22 Jahre lang als Cisco-CEO oder Executive Chairman tätig war und das Unternehmen durch zahlreiche Übernahmen und Produktaktualisierungen wachsen ließ, behauptete, dass Nile die wichtigste Veränderung im Netzwerkbereich seit mehr als einem Jahrzehnt darstellt.

„Als erste selbstgesteuerte Netzwerkplattform konzentriert sich Nile auf ‚disruptive Einfachheit'“, so Chambers in einem LinkedIn-Post. „Wir haben die kühne Vision, innovativ zu sein und den Status quo zu verändern.

„In einer Branche, die historisch für Add-Ons und neue Funktionen bekannt ist, um Wachstum zu definieren, ging das Nile-Team zurück zum Zeichenbrett, um ein neues System zu entwickeln, das auf einzigartige Weise die Art und Weise verändern wird, wie Kunden ihre Netzwerke erwerben, bereitstellen, nutzen, unterstützen, sichern und ausbauen, und dabei die dringend benötigte Einfachheit, das reduzierte Risiko und die Gesamtbetriebskosten bieten. Wir kommen mit 50 Lösungsanbietern, die bereits mit Nile arbeiten, aus dem Verborgenen.

Bereitstellung von hochwertigem Unternehmens-Wi-Fi

Nile SaaS wird hochwertiges Unternehmens-Wi-Fi bereitstellen, anstatt wie bisher zu schätzen, wie viel Netzwerkhardware und -software sie benötigen.

„Ich würde uns als ein Unternehmen bezeichnen, das sich durch eine ziemlich kühne Vision auszeichnet“, so Patel gegenüber ZDNet. „Vom ersten Tag an haben wir uns zum Ziel gesetzt, die kritische menschliche Abhängigkeit bei der Verwaltung des Netzwerks zu beseitigen. Wir erwarten, dass wir die Art und Weise, wie Unternehmen Konnektivität planen, entwerfen, erwerben, bereitstellen, konfigurieren, sichern und aufrechterhalten, für immer verändern werden. Dies wird die Dynamik des Netzwerks von Sicherheitsbedenken ablenken; wir werden dies zum ersten Zero-Trust-Netzwerk machen, das keinen Netzwerkbetrieb erfordert.“

Nile umfasst laut Patel auch die folgenden Funktionen in seinem Plattformmenü

eine Metadaten-/Datenbank mit sicheren Benutzerinformationen, die von den Nile-Sensoren zur ständigen Überwachung genutzt wird, um Probleme mit dem Netzwerkfluss und betrügerische Zugriffe weit im Voraus zu erkennen;

ein ganzheitliches, nutzungsabhängiges Verbrauchsmodell, das sich einfach an die Nutzer des Netzwerks anpasst;

garantierte Netzleistungsniveaus auf der Grundlage der wichtigsten Ergebnisse – Verfügbarkeit, Kapazität und Abdeckung – und

Beseitigung des betrieblichen Aufwands und Verringerung des Risikos durch Bereitstellung eines vollständigen Lebenszyklusmanagements ohne Management, mit einer selbstgesteuerten Netzwerk-Kundenerfahrung, die durch den umfassenden Einsatz von Überwachung, Analyse und KI/ML-gesteuerter Automatisierung unterstützt wird.

„Während sich die Welt verändert hat, hat sich das Netzwerk weitgehend nicht verändert“, so Patel. „Wir schätzen, dass von den 25 Milliarden Dollar, die jedes Jahr für Hardware in kabelgebundene und drahtlose Zugangstechnologien ausgegeben werden, weitere 75 Milliarden Dollar für den Betrieb ausgegeben werden. Das ist einfach nicht tragbar, aber die etablierten Unternehmen haben darauf nicht reagiert. Sie haben Geschäftsmodelle, Ökosysteme und eine installierte Basis zu schützen und müssten ihre eigenen Plattformen komplett umgestalten. Nile ändert das – und jetzt sehen wir zu, wie wir wachsen.“

Nile sieht Cisco selbst – das mehr Legacy-Netzwerkausrüstung über den Globus verteilt hat als jedes andere Unternehmen – als einen dieser etablierten Anbieter.

Zero-Trust-Sicherheit bereits eingebaut

Der Ansatz von Nile bietet das erste Zero-Trust-Netzwerk, das sofort einsatzbereit ist und keinen Netzwerkbetrieb erfordert, so Patel. Jeder Benutzer und jedes Gerät wird automatisch segmentiert, und jede Anfrage muss authentifiziert und bewertet werden, bevor der Zugriff gewährt wird. Dadurch wird das Risiko reduziert, dass sich Cyber-Diebe seitlich ausbreiten und Ransomware-Angriffe durchführen. Darüber hinaus können Sicherheitsteams ohne komplexe Konfiguration sicherstellen, dass alle Verbindungen gesehen und kontrolliert werden, unabhängig davon, wo sie sich im Netzwerk befinden.

CIOs und CISOs wissen seit langem, dass Netzwerke eine der größten Einzelquellen für Sicherheitsrisiken, Konflikte und Arbeitsbelastung im Unternehmen sind. „Zero Trust ist seit langem ein Ziel vieler Organisationen, eines, das viel Zeit und Aufmerksamkeit für die Netzwerktechnik erfordert und trotzdem nur selten sein volles Potenzial erreicht“, sagte Andy Goodenow, CIO der University of Missouri-Kansas City, in einer Medienmitteilung. „Der ganzheitliche Sicherheitsansatz von Nile löst das fehlende Glied für die Ausweitung von Zero Trust auf das Netzwerk.“

Vollständiges Lebenszyklus-Management – ohne Management

Das Cloud-native Design von Nile umfasst eine tiefgreifende physische und virtuelle Instrumentierung, die eine kontinuierliche Überwachung, umfassende Analysen und KI/ML-gesteuerte Automatisierung ermöglicht, so Patel. Das Ergebnis ist ein selbstgesteuertes Netzwerk, das stets für maximale Leistung optimiert wird. Software-Upgrades und Sicherheitspatches werden durch Automatisierung orchestriert und bereitgestellt, um Unterbrechungen für Benutzer und Geräte zu vermeiden, wobei Nile die volle Verantwortung für die Verwaltung des Netzwerks übernimmt, so Patel.

Verbrauchsbasiertes Modell

Patel sagte, dass Nile seinen Kunden die gleichen Vorteile bieten will, die sie von Cloud-basiertem Speicher und Software kennen. Der Ansatz kombiniert Design, Hardware, Software, Installation, Wartung und laufende Verwaltung in einem einfachen Pay-as-you-use-Modell, so Patel. Unternehmen müssen keine großen Vorabinvestitionen mehr tätigen und gleichzeitig versuchen, den Bedarf für die nächsten 5, 7 oder sogar 10 Jahre vorauszusehen. Nile fügt einfach Kapazität und Abdeckung hinzu oder ändert sie, wenn sich der Bedarf jedes einzelnen Kunden entwickelt, so Patel.

Nile für Campus-LANs und WLANs ist jetzt in den Vereinigten Staaten und Kanada verfügbar, internationale Märkte werden in den kommenden Monaten folgen, so Patel.

Nile hat darüber hinaus sein Partnerprogramm Nile Connect gestartet, das darauf ausgerichtet ist, den Erfolg von Vertriebspartnern durch beschleunigtes Geschäftswachstum zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, die neue Campus-Netzwerkplattform von Nile zu vertreten. Nile Connect stellt den Erfolg der Partner in den Mittelpunkt und stattet den Channel mit einem kabelgebundenen und drahtlosen Service aus, der von Grund auf neu konzipiert wurde, um vollständig als Service (aaS) geliefert zu werden, der auf einer unübertroffenen Einfachheit des Netzwerks, Sicherheit, Leistung und dramatisch niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO) sowohl für den Partner als auch für den Kunden basiert. Mehr als 50 Partner sind bereits mit an Bord.