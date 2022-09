Windows 11 wieder mit Tablet-optimierter Taskleiste

Microsoft bringt mit dem Windows 11 Insider Preview Build 25197 auf dem Dev Channel wieder Tablet-optimierte Taskleisten- und Systemablage-Updates. Diese Änderungen werden erst nach und nach ausgerollt, sodass nicht alle Insider im Entwicklungskanal diese Änderungen sofort sehen werden.

Tablet-optimierte Taskleiste

Die für die Berührung optimierte Taskleiste ist wieder da. Die Taskleiste wechselt automatisch zu dieser optimierten Version, wenn Sie die Tastatur Ihres 2-in-1-Geräts abnehmen oder einklappen. Diese Funktion funktioniert nur auf Geräten, die als Tablet verwendet werden können. Sie funktioniert nicht auf Laptops oder Desktop-PCs.

Zur Erinnerung: Es gibt zwei Zustände dieser Taskleiste: eingeklappt und ausgeklappt. Im eingeklappten Zustand ist die Taskleiste nicht im Weg, gibt Ihnen mehr Platz auf dem Bildschirm und verhindert, dass Sie die Taskleiste versehentlich aufrufen, wenn Sie Ihr Tablet in der Hand halten. Im ausgeklappten Zustand ist die Taskleiste so optimiert, dass sie sich leichter durch Berührung bedienen lässt. Sie können zwischen den beiden Zuständen wechseln, indem Sie auf der Unterseite Ihres Geräts nach oben oder unten streichen.

Wenn diese Funktion verfügbar ist, wird unter Einstellungen > Personalisierung > Taskleiste > Taskleistenverhalten eine neue Einstellung mit dem Namen „Taskleiste für Touch-Interaktionen optimieren, wenn dieses Gerät als Tablet verwendet wird“ angezeigt, die standardmäßig aktiviert ist.

Diese Funktion wird standardmäßig aktiviert sein. [Microsoft beginnt gerade mit dem Rollout dieser Funktion, daher ist sie noch nicht für alle Insider verfügbar, da Microsoft zunächst das Feedback beobachten und sehen möchte, wie sie ankommt, bevor sie für alle freigegeben wird].

Aktualisierungen der Systemablage

Mit diesem Update werden Aktualisierungen der Systemablage eingeführt, die alle Gerätetypen betreffen – nicht nur 2-in-1-Geräte. Mit dieser Änderung sehen Benutzer einen abgerundeten Fokus und eine Hover-Behandlung auf allen Symbolen unten rechts, was auf die fortlaufende Modernisierung dieser Erfahrung zurückzuführen ist.

Möglicherweise werden Sie auch feststellen, dass es mit dieser Änderung nicht mehr möglich ist, die Symbole in der Taskleiste per Drag & Drop zu verschieben oder neu anzuordnen. Microsoft arbeitet daran, dies in einem zukünftigen Insider Preview-Build zu beheben.