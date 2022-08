Starlink und T-Mobile kooperieren

Bereits im Ukrainekrieg hat das Satellitennetz Starlink die Kommunikation dort ermöglicht, wo konventionelle Internet-Provider nicht mehr operieren konnten. Jetzt soll mit Starlink, der Satellitenkonstellation von SpaceX im niedrigen Erdorbit, und dem Mobilfunknetz von T-Mobile USA eine nahezu vollständige Abdeckung an den meisten Orten in den USA möglich werden – selbst an vielen der entlegensten Orte, die bisher von herkömmlichen Mobilfunksignalen nicht erreicht werden konnten.

Heute sind trotz leistungsfähiger LTE- und 5G-Mobilfunknetze weit über eine halbe Million Quadratmeilen der USA sowie weite Teile des Ozeans von Mobilfunksignalen unberührt … von JEDEM Anbieter. Und wie jeder weiß, der schon einmal mit einem Funkloch konfrontiert war, hatte die Mobilfunkbranche Schwierigkeiten, diese Gebiete mit herkömmlicher terrestrischer Mobilfunktechnologie abzudecken, meist aufgrund von Landnutzungsbeschränkungen (z. B. Nationalparks), Geländegrenzen (z. B. Berge, Wüsten und andere topografische Gegebenheiten) und der schieren Weite Amerikas.

In diesen Gebieten haben die Menschen entweder keine Verbindung oder zahlen exorbitante Preise für ein Satellitentelefon. SpaceX und T-Mobile teilen die Vision, dass diese unversorgten Gebiete der Vergangenheit angehören, und nun unternehmen die Unternehmen einen ersten Schritt, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Ob mitten im Tal des Todes, in den Great Smokey Mountains oder sogar in den hartnäckigen Funklöchern in der Nachbarschaft – T-Mobile und SpaceX haben die Vision, ihren Kunden in Gebieten, die bisher von keinem Mobilfunkanbieter erreicht werden konnten, eine entscheidende zusätzliche Verbindungsebene zu bieten. Und der Dienst soll mit dem Telefon funktionieren, das Sie bereits in der Tasche haben. Die meisten Smartphones, die bereits im Netz von T-Mobile sind, werden mit dem neuen Dienst kompatibel sein, indem sie das vorhandene Funkgerät des Geräts nutzen. Sie müssen keine zusätzlichen Geräte kaufen. Es funktioniert einfach.

„Deshalb arbeiten wir mit den Besten zusammen, um eine Netzabdeckung zu erreichen, die alles bisher Dagewesene übertrifft“, so Mike Sievert, CEO von T-Mobile. „Dies ist mehr als nur eine bahnbrechende Allianz, denn es handelt sich um zwei bahnbrechende Innovatoren, die die alten Wege der Dinge in Frage stellen, um etwas völlig Neues zu schaffen, das die Kunden noch besser vernetzt und den Wettbewerbern Angst macht.“

„Das Wichtigste an diesem Projekt ist, dass es keine toten Zonen auf der ganzen Welt für Ihr Mobiltelefon gibt“, sagte SpaceX-Chefingenieur Elon Musk. „Wir freuen uns unglaublich darauf, dies mit T-Mobile zu tun.“

Um diesen Dienst anzubieten, werden die Unternehmen ein neues Netzwerk aufbauen, das von den Starlink-Satelliten aus gesendet wird und landesweit das Mittelbandspektrum von T-Mobile nutzt. Dieser echte Satelliten-zu-Mobilfunkdienst wird eine nahezu vollständige Abdeckung fast überall dort bieten, wo ein Kunde den Himmel sehen kann.

Musk wies allerdings auf Twitter auf folgende Einschränkung hin: „Beachten Sie, dass die Konnektivität 2 bis 4 Mbits pro Zellzone beträgt, so dass sie für SMS und Sprachanrufe gut geeignet ist, aber nicht für hohe Bandbreiten.“