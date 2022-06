Android 13 rückt näher

Google hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass die dritte Beta-Version von Android 13 in den Startlöchern steht. Das Update ist wichtig für Android-13-Entwickler und künftige Nutzer: Es gilt als Release für die Plattformstabilität, was bedeutet, dass alle Schnittstellen (APIs) und das zugrunde liegende Systemverhalten finalisiert sind.

Mit anderen Worten: Entwickler können sich bei der Entwicklung von Apps darauf verlassen, dass es keine weiteren Änderungen an den APIs gibt, die sie zur Integration neuer Funktionen in Android 13 verwenden. Google bittet die Entwickler, die Kompatibilitätstests abzuschließen und App-Updates vor der endgültigen Freigabe zu veröffentlichen.

Das Update kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn Googles Zeitplan für die Veröffentlichung von Android 13 sieht eine Veröffentlichung der Plattformstabilität im Juni vor, gefolgt von einer weiteren im Juli – nach der wir die endgültige Version erwarten.

Android 13 ist derzeit über Googles Beta-Programm für Pixel-Benutzer verfügbar, zusammen mit einer Handvoll Geräten von verschiedenen Herstellerpartnern. Google hat viele neue Funktionen zu Android 13 hinzugefügt, darunter neue Datenschutzfunktionen und Änderungen an der Benutzeroberfläche. Was die Änderungen im Bereich Datenschutz betrifft, so gibt es nun detailliertere Berechtigungen für den Zugriff einer App auf Ihre Dateien, Bilder oder Videos.