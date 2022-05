Microsoft: Virtuelle Entwickler-Workstation Dev Box

Microsoft baut seinen Azure Virtual Desktop Service mit einer neuen, auf Entwickler zugeschnittenen Variante namens Microsoft Dev Box aus. Microsoft hat den neuen Dienst auf seiner virtuellen Entwicklerkonferenz Build 2022 vorgestellt. Mehr zur Dev Box in diesem Blog.

Microsoft Dev Box ermöglicht es Entwicklern, eine virtuelle Maschine zu starten, die automatisch in der Cloud vorkonfiguriert wird, ohne dass sie vor der Arbeit an einem Projekt physische Workstations einrichten müssen. Dev Box ermöglicht es Entwicklern, Images zu konfigurieren, Teammitglieder zuzuweisen und sofort mit der Codierung zu beginnen. Teams können ihre Dev Box-Images erstellen und pflegen und ihren Anwendungsquellcode sowie nächtlich erstellte Binärdateien einbinden, so dass sie sofort auf ihren Code zugreifen können, ohne lange Rebuilds abwarten zu müssen, hieß es. Ein Entwicklerportal wird es ihnen ermöglichen, Dev Boxes für beliebige Projekte zu erstellen und zu löschen, und sie werden in der Lage sein, Aufgaben parallel auf mehreren Dev Boxes auszuführen, falls dies erforderlich ist.

Dev Box funktioniert mit jeder Entwickler-IDE, jedem Development Kit und jedem internen Tool, das unter Windows läuft. Sie können für die Arbeit an Desktop-, Mobil-, IoT-, Spiele- oder Apps mit Windows Subsystem für Linux verwendet werden. Entwickler können von Windows, macOS, Android, iOS und/oder einem Browser aus auf ihre Dev Boxen zugreifen.

Azure Virtual Desktop ist das, was sich hinter der Dev Box verbirgt. Dev Box ist aber auch in Windows 365/Cloud PC integriert, so dass IT-Administratoren die vorkonfigurierten Dev Box-Arbeitsplätze zusammen mit allen Cloud PC-Desktops verwalten können, die sie in ihren Unternehmen mit Intune und Endpoint Manager betreiben.

Dev Box befindet sich in der privaten Vorschau. Offiziell heißt es, dass sie in den nächsten Monaten in die öffentliche Vorschau übergehen wird. Um sich anzumelden, besuchen Sie http://aka.ms/devbox-signup. Es gibt noch keine Informationen über Preise oder Lizenzen (oder allgemeine Verfügbarkeit).

Unter den vielen anderen Ankündigungen für Entwickler auf der Build kündigte Microsoft die allgemeine Verfügbarkeit seiner .NET Multiplatform App UI, auch bekannt als .NET MAUI, an. .NET MAUI ist ein plattformübergreifender UI-Stack, der auf Android, iOS, macOS und Windows ausgerichtet ist. .NET MAUI basiert auf der Xamarin Forms-Technologie. Es ist als Ergänzung zum .NET Software Development Kit (SDK) gedacht.

„NET MAUI bietet eine Plattform für die Entwicklung auf mehreren Geräten und Betriebssystemen“, sagt Beth Massi, Director of Product Marketing für .NET. „Früher ging es nur um Web und Windows, aber jetzt geht es um Web und Native.“

Microsofts GitHub Copilot-Tool, das KI-unterstützte Pair-Coding-Funktionen bietet, wird „diesen Sommer“ allgemein verfügbar sein. GitHub, angetrieben von OpenAI Codex, ist eine Visual Studio Code-Erweiterung.