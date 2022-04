CECONOMY künftig alleiniger Gesellschafter von MediaMarktSaturn

Der Gesellschafterstreit soll überwunden werden. Auf der gestrigen außerordentlichen Hauptversammlung haben die Aktionäre der CECONOMY AG mit großer Mehrheit den Kapitalmaßnahmen zugestimmt, die mit dem Erwerb der Minderheitsbeteiligung der Convergenta Invest GmbH an MediaMarktSaturn durch CECONOMY verbunden sind. Im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung haben zudem die Vorzugsaktionäre der CECONOMY AG in einer gesonderten Versammlung die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien mit 98,79% Zustimmung beschlossen.

„Nach den heutigen Beschlüssen sind wir sehr zuversichtlich, die Convergenta-Transaktion spätestens bis Ende September 2022 vollziehen zu können“, erklärte Dr. Karsten Wildberger, CEO von CECONOMY und MediaMarktSaturn. „Die damit verbundene Vereinfachung der Gesellschafterstruktur ist für uns nichts Geringeres als ein struktureller Befreiungsschlag.“

Mit dem Vollzug der Transaktion wird CECONOMY alleiniger Gesellschafter von MediaMarktSaturn. Im Gegenzug wird Convergenta ein Ankeraktionär von CECONOMY. „Der Gesellschafterstreit, der CECONOMY und MediaMarktSaturn fast zehn Jahre lang belastet und eine Menge Geld gekostet hat, ist Geschichte“, sagte Wildberger. „Alle Beteiligten ziehen an einem Strang, alle Aktionäre haben ein gemeinsames Interesse: Sie wollen, dass sich ihr Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt.“

Die vereinfachte Gesellschafterstruktur bietet laut Wildberger viele Vorteile: „Wir beschleunigen unsere Entscheidungsprozesse und werden insgesamt schneller und schlagkräftiger. Wir werden uns weniger mit uns selbst beschäftigen, sondern unsere Energie dort einsetzen, wo sie hingehört: bei unseren Kunden.“ Die künftige Gesellschafterstruktur ermöglicht die Nutzung steuerlicher Verlustvorträge, reduziert die Verwaltungskosten und verbessert die Governance des Unternehmens weiter.

Mit Blick auf die angestrebte Zusammenführung von CECONOMY und MediaMarktSaturn zu einem Unternehmen wurde die Führungsstruktur bereits im vergangenen Jahr vereinheitlicht. Dr. Karsten Wildberger und Florian Wieser fungieren seit Sommer 2021 als CEO beziehungsweise CFO in Personalunion sowohl für CECONOMY als auch für MediaMarktSaturn.

„Wir gehen jetzt den letzten Schritt auf dem Weg zu unserem Zusammenschluss“, sagte Wildberger. „Die Umsetzung der Transaktion ist der Türöffner für unsere strategische Weiterentwicklung. Wir schaffen damit auch organisatorisch die Voraussetzungen, um schneller und besser voranzukommen auf unserem Weg zu einer führenden europäischen Omnichannel-Plattform.“