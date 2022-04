TeamViewer unterstützt Flugdrohnen

TeamViewer hat seine Connectivity-Lösung in die professionellen Drohnen von SB C&S (SoftBank Commerce & Service) integriert. Mit der Software von TeamViewer können Video- und Audiostreams in Echtzeit auf mehrere mit der Drohne verbundene Endgeräte übertragen werden. Zu den kommerziellen Anwendungsfällen gehören beispielsweise die gemeinsame Inspektion von Infrastruktur oder die Begutachtung von Katastrophengebieten oder anderen schwer zugänglichen Orten aus der Luft.

Mit der TeamViewer-Lösung können die von der Drohne aufgenommenen Bilder oder Videos über ein 4G- oder LTE-Mobilfunknetz nahtlos an mehrere, remote verbundene Geräte gestreamt werden. Auch die Aufnahmen von anderen Geräten wie etwa Infrarotkameras für Temperaturmessungen oder LiDARs können über die Lösung übertragen und gestreamt werden.

Katsumi Moriya, Vice President, Deputy Head of ICT Unit, Head of Cloud Service Promotion Division, Cloud Service Unit bei SB C&S, sagt: „In den letzten Jahren hat der Bedarf zugenommen, Videos von Drohnen-Aufnahmen in Echtzeit zu streamen und dem Piloten auch direkt Anweisungen geben zu können. Wir freuen uns, dass wir diese effektive Nutzung unserer Drohnen nun zusammen mit TeamViewer anbieten können. Auch in Zukunft werden wir gemeinsam mit TeamViewer weitere Herausforderungen unserer Kunden lösen und so dem rasant steigenden Bedarf an Luftbilddrohnen in den verschiedensten Szenarien gerecht werden.“

„Die Übertragung von Luftbildern in Echtzeit ermöglicht es Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, effizient bei der Erkundung entlegener Orte zusammenzuarbeiten“, sagt Sojung Lee, President APAC bei TeamViewer. „Obwohl unsere Lösung perfekt mit 4G- und LTE-Netzen funktioniert, wird die weltweite Einführung von 5G-Netzen zusätzliche Anwendungsfälle ermöglichen, bei denen noch höhere Bildauflösungen und größere Datenmengen in Echtzeit übertragen und geteilt werden können. Wir werden hier weiter mit unserem starken Partner SB C&S zusammenarbeiten, um die Herausforderungen und Anwendungsfälle verschiedenster Kunden aus den Bereichen Industrie und Behörden zu meistern.“