Microsofts Windows Server 2022 verfügbar

Windows Server 2022, an dem Microsoft seit über einem Jahr arbeitet, ist eine LTSC-Version (Long Term Servicing Channel) und enthält mehrere neue Funktionen.

Windows Server 2022 gibt es in den Varianten Standard, Datacenter und Datacenter: Azure Edition. Ab heute ist sie für Kunden über das Volume Licensing Service Center verfügbar. Images von Server 2022 sind auch in Azure sowie dem Product Evaluation Center und der Visual Studio-Website erhältlich.

Microsoft hat seine Lebenszyklus-Dokumentationsseite für Windows Server 2022 am 18. August in aller Stille aktualisiert und darauf hingewiesen, dass der Support-Zyklus für das Produkt an diesem Datum begonnen hat. Der Mainstream-Support für das Produkt wird am 13. Oktober 2026 enden, der erweiterte Support am 14. Oktober 2031.

Sprecher von Microsoft erklärten, dass das Unternehmen in Zukunft nur noch LTSC-Versionen von Windows Server und keine halbjährlichen Channel-Releases mehr herausgeben wird. Diese LTSC-Server-Versionen werden zehn Jahre lang unterstützt, davon fünf Jahre als Mainstream-Version und fünf Jahre als erweiterte Version. Microsoft plant, alle zwei bis drei Jahre neue Versionen von Windows Server zu veröffentlichen.

Zu Beginn des Jahres veröffentlichte Microsoft eine Liste mit einigen der neuen Funktionen, die in Windows Server 2022 enthalten sein werden. Laut Microsoft werden Benutzer von Windows Server 2022 in der Lage sein:

Anwendung eines fortschrittlichen mehrschichtigen Schutzes gegen Bedrohungen, der mit dem Secured-Core-Server problemlos möglich ist.

Sichere Konnektivität zu geschäftskritischen Ressourcen mit einer zusätzlichen Sicherheitsebene während des Transports, einschließlich standardmäßig aktivierter Unterstützung für HTTPS und TLS 1.3.

Verwalten und steuern des Windows Server vor Ort mit Azure Arc

Bessere Verwaltung von virtuellen Maschinen mit dem neuesten Windows Admin Center.

Migrieren der Dateiserver von On-Premises nach Azure mit dem neuen unterstützten Szenario im Storage Migration Service.

Verbessern der Bereitstellung von Container-Anwendungen durch eine geringere Image-Größe für einen schnelleren Download und eine vereinfachte Implementierung von Netzwerkrichtlinien.

Aktualisieren von .NET-Anwendungen mit dem neuen Containerisierungstool im Windows Admin Center.

Microsoft hat für den 16. September eine virtuelle Windows Server Summit-Veranstaltung angesetzt, auf der die erste ausführliche öffentliche Demo des Produkts gezeigt werden soll.