Colonial Pipeline zahlte angeblich fast 5 Millionen Dollar Lösegeld

Colonial Pipeline hat Berichten zufolge der Ransomware-Gruppe, die für eine Cyberattacke in der vergangenen Woche verantwortlich war, fast 5 Millionen US-Dollar gezahlt, um die gesperrten Systeme zu entschlüsseln

Am Donnerstag berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Colonial Pipeline der Erpressungsforderung innerhalb von Stunden nach der Cyberattacke zugestimmt wurde, die die Systeme des Kraftstoffriesen fast eine Woche lang beeinträchtigt hat.

Am 7. Mai wurde Colonial Pipeline von einer Ransomware-Attacke heimgesucht, die das Unternehmen dazu zwang, seinen Betrieb vorübergehend einzustellen und die IT-Systeme einzufrieren, um die Infektion zu isolieren.

Während die Pipelines nun wieder in Betrieb sind, wird es noch Tage dauern, bis der normale Betrieb wieder aufgenommen wird – und die Probleme mit der Versorgung haben bereits zu Panikkäufen in einigen Städten in den USA geführt.

Laut der Veröffentlichung wurde die Zahlung an die Betreiber der DarkSide-Malware in Kryptowährung geleistet, um einen Entschlüsselungsschlüssel zu erhalten und die durch die Ransomware funktionsunfähig gemachten Systeme wiederherzustellen.

Allerdings wurde berichtet, dass der Entschlüsseler so langsam war, dass bei den Wiederherstellungsbemühungen auch Backups verwendet wurden.

Der Cyberangriff war das Werk von DarkSide, einem Ransomware-as-a-Service (RaaS)-Anbieter. Die DarkSide-Ransomware-Variante wird Affiliates zur Verfügung gestellt, die sich anmelden. Im Gegenzug erhalten die Entwickler der Malware von den Partnergruppen einen Anteil an den Gewinnen, die durch erfolgreiche Ransomware-Erpressungsversuche erzielt werden.

DarkSide-Partner können auch eine Doppelerpressungstaktik anwenden, bei der während eines Angriffs auch Unternehmensdateien gestohlen werden. Weigert sich ein Unternehmen zu zahlen, um seine Systeme zu entschlüsseln, wird ihm mit der öffentlichen Veröffentlichung der gestohlenen Daten gedroht.

Laut FireEye-Forschern nehmen die Entwickler von DarkSide bei Lösegeldzahlungen unter 500.000 US-Dollar einen Gewinnanteil von 25 %, der sich bei Zahlungen über 5 Millionen US-Dollar auf 10 % reduziert.

Das FBI und die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) haben diese Woche eine Warnung herausgegeben, die Unternehmen vor der anhaltenden Bedrohung durch RaaS-Operationen warnt. Die Bundesbehörden dulden nicht die Zahlung von Lösegeldforderungen durch Cyberkriminelle.

Laut Reuters verfügt Colonial Pipeline über eine Cyber-Versicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 15 Millionen US-Dollar.

Am Donnerstag teilte das Unternehmen in einem Update mit, dass es erhebliche Fortschritte bei der sicheren Wiederinbetriebnahme unseres Pipelinesystems gemacht hat und berichten kann, dass die Produktlieferung in einem Großteil der von uns bedienten Märkte begonnen hat.