TIMETOACT GROUP und Hyland Software schließen Partnerschaft für ECM/BPM

TIMETOACT GROUP und Hyland Software werden Partner für ECM/BPM Lösungen. Hyland ist ein marktführender Content Service-Partner, der sich insbesondere in Microsoft Architekturen nahtlos integrieren lässt.

TIMETOACT GROUP und Hyland Software haben ihre Partnerschaft im Bereich ECM/BPM Lösungen angekündigt. Mit Hyland gewinnt die TIMETOACT GROUP einen marktführenden Content Service-Partner, der sich insbesondere in Microsoft Architekturen nahtlos integrieren lässt.

Künftig gehen die TIMETOACT GROUP und Hyland Software einen gemeinsamen partnerschaftlichen Weg. Beide Unternehmen wollen künftig im Bereich der ECM/BPM stärker zusammenarbeiten, um mit dem Kernprodukt Onbase Kunden eine Lösung anzubieten, die sich optimal auf deren individuellen Geschäftsprozesse anpassen und sich über unterschiedlichste Cloudmodelle betreiben lässt, und dies unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben.

Bei der Auswahl der passenden Softwarelösung für den Kunden müssen immer unterschiedliche Kriterien berücksichtigt werden: Diese reichen von Benutzerfreundlichkeit, intelligenter Erfassung von Dokumenten über Workflows & Automatisierung sowie Integration in vorhandene Lösungen bis hin zu genutzten Technologien und Betriebssystemen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Nutzung als betriebsfertige Cloudlösung. „Die Kombination aus komplettem ECM und Cloud von Hyland ist für unser Portfolio der TIMETOACT GROUP eine optimale Ergänzung“ so Stefan Gierl, Direktor Services & Solutions -Rhein/Main der TIMETOACT GROUP.

Die TIMETOACT GROUP umfasst acht Unternehmen mit über 600 Beschäftigten an 13 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Unternehmen der TIMETOACT GROUP – ARS, CLOUDPILOTS, edcom, GIS, novaCapta, synaigy, TIMETOACT, X-INTEGRATE – erbringen Leistungen in den Bereichen Digital Workplace, Business Process Integration & Automation, Mathematical Optimization, Data Warehouse & Governance, Business Intelligence und Predictive Analytics, Identity & Access Governance sowie Commerce und Customer Experience.

Hyland ist ein von Gartner und Forrester ausgezeichneter Leader von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, Menschen bessere Erlebnisse zu bieten. Mit mehr als 4000 Beschäftigten auf der ganzen Welt ist Hyland bekannt als ein Unternehmen, bei dem man gerne arbeitet und mit dem man gerne Geschäfte macht.