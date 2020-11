Passwortsicherheit in Unternehmen: Strategien müssen sich ändern

Ein durchdachter Passwortschutz und starke Passwörter sind heute kein „nice to have“ mehr, sondern eine Verpflichtung. Denn angemessener Passwortschutz gehört laut Art. 32 DSGVO zu den organisatorischen Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, um personenbezogene Daten zu schützen. Wer das versäumt, riskiert nicht nur in Deutschland horrende Strafen – die Luftfahrtgesellschaft British Airways etwa musste aufgrund eines Datendiebstahls wegen eines vermeidbaren Passwortbruchs 183 Millionen Euro Strafe zahlen. Besonderen Schutz brauchen diejenigen IT-Bereiche, die bei einem Sicherheitszwischenfall den Zugriff vieler Nutzerprofile eröffnen. In den in Unternehmen verbreiteten Microsoft-Umgebungen gilt dies fürs Active Directory.

Das Risiko angegriffen zu werden, um Passworte oder Passwort-Hashes zu erbeuten und diese dann offline zu entschlüsseln, ist groß. 70 Prozent der deutschen Unternehmen wurde laut dem Branchenverband BITKOM 2019 digital angegriffen, dabei zielten 25 Prozent der Attacken auf Passwörter und es entstanden Schäden von 102,9 Milliarden Euro.

Leider machen es Anwender Passwortdieben, die eine Vielzahl von Angriffstypen verwenden, meist zu einfach. Beispielsweise verwenden sie gleiche oder ähnliche Passworte für private und berufliche Accounts. Sie nutzen ähnliche Passwortmuster mit Bestandteilen wie Anfangsbuchstaben des Namens oder Postleitzahl des Wohnorts für unterschiedliche Dienste, die sich einfach erraten lassen. Viele Administratoren verwenden sogar, obwohl sie es besser wissen müssten, dasselbe Passwort für ihren Standard- und den Admin-Account – ein Verhalten das formell sanktioniert werden sollte.

Passwortsicherheit hat nichts mit Sonderzeichen zu tun

Doch welche Passwörter sind stark? Das hängt vor allem davon ab, wie schnell ein Passwort erratbar ist. Das mathematische Maß für die Stärke eines Passworts ist die Entropie. Sie beziffert die Mindestmenge an Bits, die nötig sind, um die in einer Nachricht steckende Information darzustellen und damit ihre mathematische Komplexität. Als sicher gelten für einfache Nutzer eine Entropie von mindestens 70 Bits, für Admin-Accounts 90 Bits und mehr.

Entscheidend für die Entropie ist die Länge des Passwortes. Zahlen, Sonderzeichen oder Großbuchstaben im Passwort erhöhen zwar die Komplexität, ist das Passwort aber zu kurz, hilft beides nichts. Auch ausreichend komplexe Passwörter sind untauglich, wenn sie zu kurz oder bereits kompromittiert sind.

Die Lösung der Zukunft: Gut merkbare Passphrasen

Die sinnvollste Lösung für das Passwortdilemma sind daher gut merkbare, nicht kompromittierte Passphrasen. Sie dürfen grundsätzlich nicht aufgeschrieben werden und müssen daher gut zu merken sein. Häufige Änderungen an sich ausreichend starker Passwörter nur wegen des Zeitablaufs sollten dagegen unterbleiben. Ist ein Passwort aber kompromittiert, muss es sofort geändert werden. Außerdem dürfen Passwörter nicht aus Wörterbüchern und aus einer firmenindividuell erstellten Liste verbotener Wörter stammen, die sich zu einfach erraten lassen.

Tool-Unterstützung ist angesagt

All dies zu berücksichtigen, ist für jedes IT-Sicherheitsteam eine Überforderung. Je größer die Zahl der Accounts und Dienste, desto unübersichtlicher wird die Situation. Daher empfiehlt sich die Nutzung einer funktionsreichen und leistungsstarken Passwort-Management-Lösung, die auch mit den veränderten Anforderungen beim Passwortschutz fertig wird.

Wer allerdings vor der Entscheidung für ein Tool die eigene Passwortsicherheit zunächst testen möchte, kann dies mit dem bis Jahresende kostenlos herunterladbaren Specops Password Auditor tun. Das Tool scannt das Active Directory und identifiziert passwortrelevante Schwachstellen. Die gesammelten Informationen werden in einem interaktiven Bericht zusammengefasst und geben einen Überblick, ob Konten vorhanden sind, die schwache, kompromittierte, abgelaufene oder identische Passwörter verwenden.

Specops Password Policy: Richtlinien für ganze Benutzergruppen definieren

Ein Beispiel für eine Software, die auch mit verschiedensten Passwortanforderungen fertig wird, ist Specops Password Policy für den Schutz des Active Directory. Die Lösung wird neben dem Windows-Filter auf den Domänenservern betrieben. Das Tool prüft Passwörter gegen eine Online-Datenbank bereits kompromittierter Passwörter mit derzeit rund 2,3 Milliarden Passwörtern, die ständig aktualisiert wird. Daneben ist eine Offline-Version mit 760 Millionen Passwörtern verfügbar. Dazu dürfen individuelle Wörterbücher kommen.

Mit Specops Passwort Policy lassen sich Richtlinien für ganze Benutzergruppen durchsetzen. Ablaufdaten können je nach Länge des Passworts definiert werden, so dass Mitarbeiter mit längeren Passworten diese seltener ändern müssen. Nutzer mit nicht richtlinienkonformem Passwort erhalten detailliertes Feedback, was geändert werden muss. So haben Passwortdiebe kaum noch eine Chance und die Compliance wird gewahrt.