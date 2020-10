Nintendo-Hackerbande verhaftet

Drei mutmaßliche Anführer der Spielpiratengruppe Team Xecuter, die für das Hacken von Nintendo-Konsolen bekannt sind, wurden verhaftet und in den USA angeklagt.

Das US-Justizministerium (DoJ) teilte am Freitag mit, Max Louarn und Gary Bowser seien im Ausland verhaftet worden. Bowser, ein kanadischer Staatsangehöriger, wurde aus der Dominikanischen Republik deportiert, und gegen Louarn, einen französischen Staatsbürger, wird ein Auslieferungsverfahren in den USA beantragt. Der chinesische Staatsbürger Yuanning Chen, ein weiteres mutmaßliches Mitglied der Gruppe, wurde ebenfalls angeklagt. Die Anklage wurde vor dem US-Bezirksgericht in Seattle erhoben.

Das Team Xecuter ist bekannt für die Entwicklung von Geräten und Software zum Hacken von Nintendo-Konsolen, darunter Switch und 3DS. Es gibt eine langjährige Gemeinschaft von Hackern und Gaming-Enthusiasten, die sich auf das Jailbreaking von Konsolen konzentrieren – wie die Nintendo-Handhelds, den PSX und den PS Vita.

Dies erfordert in der Regel die aktive Ausnutzung von Schwachstellen durch Software. Wenn eine Konsole auf diese Weise gehackt wird, können Benutzer Emulatoren und ROMs von verschiedenen Konsolen laden, und sie können auch raubkopierte Spiele laden und so die Notwendigkeit umgehen, für Titel zu bezahlen.

Das Team Xecuter bot zum Beispiel den Dongle SX Pro zum Aufladen eines Homebrew-Betriebssystems sowie Lizenzen für die Verwendung der kundenspezifischen Firmware an. Von 2013 bis August 2020 änderte das Team Xecuter kontinuierlich seine Gerätenamen und verwendete Marken wie Gateway 3DS, Stargate, TrueBlue Mini und die SX-Linie, einschließlich OS, Pro, Lite und Core. Websites wie Axiogame.com und Maxconsole.com wurden ebenfalls als Vertriebskanäle genutzt.

In der Anklageschrift des DoJ wird behauptet, dass die Gruppe zwar öffentlich angab, dass sie sich an Gaming-Enthusiasten und angehende Spieleentwickler richtete, „die überwältigende Nachfrage und Verwendung für die Geräte des Unternehmens aber darin bestand, raubkopierte Videospiele zu spielen“.

„Um diese illegale Aktivität zu unterstützen, soll das Team Xecuter dabei geholfen haben, Online-Bibliotheken mit raubkopierten Videospielen für seine Kunden zu erstellen und zu unterstützen, und mehrere Geräte des Unternehmens waren bereits mit zahlreichen raubkopierten Videospielen bestückt“, so die Staatsanwaltschaft. „Das Team Xecuter war so unverschämt, dass es sogar von den Kunden verlangte, eine „Lizenz“ zu erwerben, um den vollen Funktionsumfang seiner kundenspezifischen Firmware, des SX OS, freizuschalten, um die Möglichkeit zu erhalten, raubkopierte Videospiele zu spielen.

US-Staatsanwälte behaupten, dass es mehr als ein Dutzend aktive Mitglieder der berüchtigten Gruppe gibt, darunter Schwachstellenjäger, Website-Designer, Hersteller der Hacker-Geräte und Wiederverkäufer.

Derzeit sind der Shop und der Blog der Team Xecuter-Website nicht verfügbar. Das Trio wird wegen elf Schwerverbrechen angeklagt, darunter Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug, Drahtbetrug, Handel mit Umgehungsvorrichtungen und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche.

Nintendo ist sich der Existenz der Gruppe sehr wohl bewusst, da es Uberchips bereits früher wegen des offensichtlichen Weiterverkaufs von Team Xecuter-Produkten vor Gericht gebracht hat. Wie die BBC in der vergangenen Woche berichtete, gewann der Glücksspielgigant seine Klage, indem er zwei Millionen Dollar Schadenersatz forderte und Uberchips zwang, seinen Domainnamen auszuhändigen und alle verbleibenden Bestände zu vernichten. Nintendo verfolgt derzeit acht weitere Betreiber für den Verkauf von Team Xecuter-Tools.

„Stellen Sie sich vor, etwas, das Sie erfunden haben, wird Ihnen gestohlen und dann vermarktet und an Kunden auf der ganzen Welt verkauft. Genau das hat das Team Xecuter getan“, sagte der verantwortliche FBI-Spezialagent Raymond Duda. „Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, warum das FBI die Verhinderung des Diebstahls von geistigem Eigentum zu einer Priorität gemacht hat. Diese Verhaftungen sollten eine Botschaft an Möchtegern-Piraten senden, dass das FBI diese Verbrechen nicht als Spiel betrachtet“. Der Fall wird vom FBI und vom US-Heimatschutz untersucht.