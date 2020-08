Chinesischer Forscher in den USA angeklagt

Das US-Justizministerium (DoJ) hat einen chinesischen Forscher an der Universität von Kalifornien, Los Angeles, angeklagt, weil er angeblich Beweise über den möglichen illegalen Transfer von US-Technologie nach China vernichtet haben soll.

Die angeklagte Person namens Guan Lei (29) soll vor dem Versuch, einen Flug nach China zu besteigen, eine Festplatte in einen Müllcontainer in der Nähe seines US-Wohnsitzes geworfen haben.

Die Festplatte wurde vom Federal Bureau of Investigation (FBI) wiederhergestellt, nachdem Guan Lei einen Antrag des Geheimdienstes abgelehnt hatte, seinen Computer zu untersuchen, als er versuchte, an Bord eines Fluges nach China zu gehen. Nachdem er den Antrag abgelehnt hatte, durfte Guan nicht an Bord des Fluges gehen.

Laut einer eidesstattlichen Erklärung, die vom FBI zur Unterstützung der Anklage eingereicht wurde, war die Festplatte „irreparabel beschädigt, und alle früheren Daten im Zusammenhang mit der Festplatte scheinen absichtlich und gewaltsam entfernt worden zu sein“.

Das FBI hat inzwischen eine Untersuchung darüber eingeleitet, ob Guan möglicherweise sensible US-Software oder technische Daten an Chinas National University of Defense Technology (NUDT) übertragen hat oder fälschlicherweise seine Verbindung zum chinesischen Militär bestritt, als er 2018 ein Visum beantragte, sagte das DoJ.

Im Rahmen der Untersuchung gab Guan zu, dass er an einer militärischen Ausbildung teilgenommen und gelegentlich eine Militäruniform getragen habe, als er zuvor an der NUDT studierte, behauptete aber, er sei ein normaler Student.

Neben der angeblichen Zerstörung von Beweisen wurde Guan auch beschuldigt, digitale Speichermedien vor den Ermittlern verborgen und gelogen zu haben, als er während seiner Zeit in den USA Kontakt mit dem chinesischen Konsulat aufgenommen haben soll.

Bei einer Anklage könnte Guan eine Höchststrafe von 20 Jahren in einem Bundesgefängnis drohen. Guan ist der jüngste chinesische Staatsangehörige, gegen den Ermittlungen wegen des möglichen illegalen Transfers von US-Technologie nach China eingeleitet wurden. Eine weitere Person wurde Anfang dieses Jahres zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einer US-Erdölfirma Batterietechnologie der nächsten Generation gestohlen haben soll.

Gleichzeitig wird Huawei derzeit angeklagt, weil es angeblich Informationen über einen T-Mobile-Telefon-Testroboter namens Tappy gestohlen haben soll, um eine eigene Version zu bauen.

Laut FBI-Direktor Christopher Wray hat es seit 2018 einen Anstieg dieser Untersuchungen gegeben, als das DoJ die Kampagne der China-Initiative zur Bekämpfung und Untersuchung der Wirtschaftsspionage Pekings startete.

„Das FBI hat etwa tausend Ermittlungen im Zusammenhang mit Chinas versuchtem Diebstahl US-amerikanischer Technologie in allen 56 unserer Außenstellen und in fast allen Branchen und Sektoren eingeleitet“, sagte Wray Anfang dieses Jahres.