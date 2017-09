Erstmals in der Geschichte des iPhones aktualisiert Apple seine Smartphone-Reihe nicht mit zwei, sondern gleich mit drei neuen Modellen.

Das ab 1049 Euro ab November erhältliche iPhone X ragt dabei heraus. Die Vorderseite wird nahezu komplett von dem neuen OLED-Display ausgefüllt. Ähnliche Designs kennt man schon von Samsung, LG und Xiaomi.

Die beiden iPhone-8-Modelle sehen dagegen genauso aus wie die Vorgänger iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Erstmals verwendet Apple übrigens nicht die Bezeichnung "S" für das Modellupdate. Wie man anhand der Abbildung sehen kann, ist das iPhone X, das mit einem 5,8 Zoll großen Display ausgestattet ist kleiner als das iPhone 8 Plus mit 5,5 Zoll Screen und nicht viel größer als das iPhone 8 mit 4,7-Zoll-Bildschirm.