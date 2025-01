Das sind die beliebtesten Top Level Domains Deutschlands

Mit einem Portfolio von über 480 Domain-Endungen und mehr als 22 Millionen registrierten Domains hat der Cloud-Dienstleister Ionos einen guten Einblick in die aktuellen Entwicklungen des Marktes. Zum dritten Mal in Folge hat das Unternehmen daher die jährlichen Domain-Registrierungen unter die Lupe genommen. Man wollte herausfinden, welche Endungen besonders beliebt sind und welche Schlüsselwörter am häufigsten genutzt werden.

In Deutschland hat sich das Ranking der Top-Level-Domains (TLDs) zum Teil recht stark verändert. Zwar bleiben die Spitzenpositionen fest in der Hand von .de und .com. Andere Endungen wie .info auf Platz 3 (2023: Platz 4), .org auf Platz 4 (2023: Platz 6), .net Platz 6 (2023: Platz 8) und .store auf Platz 9 (2023: Platz 10) haben allerdings zugelegt. Einen deutlichen Rückgang verzeichnet hingegen die Endung .eu, die vier Plätze verlor und vom 3. auf den 7. Rang zurückfiel. Auch .online auf Rang 8 und .ch auf Rang 10 verloren jeweils einen Platz.

Neue Top Level Domains (nTLDs)

Auch bei den nTLDs zeigen sich zum Teil interessante Veränderungen. Während .online und .store ihre Spitzenpositionen im IONOS nTLD-Ranking souverän behaupten, gibt es auf den Folgeplätzen eine ganze Reihe von Auf- und Absteigern: Besonders hervorzuheben ist die Kapitalgesellschaftsendung .gmbh, die mit einem Sprung von Platz 6 auf Platz 3 auf das Siegertreppchen klettert. Auch .berlin auf Rang 7 (2023: Platz 8) und .tech auf Rang 8 (2023: Platz 10) konnten ihre Beliebtheit steigern. Die Endung .xyz katapultierte sich eindrucksvoll von Platz 15 auf Platz 10 und verzeichnet damit den größten Zuwachs innerhalb dieser Kategorie.

Auf der anderen Seite büßten einige nTLDs an Popularität ein. So fielen .cloud auf Platz 4 (2023: Platz 3), .shop auf Platz 5 (2023: Platz 4), .app auf Platz 6 (2023: Platz 5) und .dev auf Platz 9 zurück (2023: Platz 7).

Trends: Grasgeflüster

Offensichtlich hat das neue “Cannabisgesetz” in Deutschland den Weg für ein neues Domain-Geschäftsfeld geebnet: Die Häufigkeit von „thc“, „high“, „seed“, „hanf“ und verwandten Begriffen als Domain-Schlüsselwörter habe deutlich zugenommen, so die Ionos-Untersuchung weiter.

Die Favoriten für die Gestaltung von Webadressen bleiben jedoch allgemeine Begriffe wie „shop“, „solutions“, „group“, „services“, „pro“, „home“, „tech“, „consulting“, „design“ und „studio“. Aber auch spezifische Keywords verzeichnen eine gewisse Beliebtheit. In absoluten Zahlen sind Begriffe wie „faceless“, „luxe“, „prime“, „nexus“, oder „elite“ bei Neuregistrierungen beliebt. Aktuelle gesellschaftliche Strömungen und Zukunftsentwicklungen lassen sich daraus zwar nur schwer ableiten. Erkennbar ist allerdings ein Fokus auf digitale Netzwerke und einen luxuriösen Lifestyle.