Data Analytics: Dienstleister wachsen zweistellig

Die Nachfrage nach „Data & Analytics Services“ (D&A Services) bleibt weiterhin hoch. Ein Drittel der befragten Anwenderunternehmen hat bereits ein dediziertes Budget für Data & Analytics und KI-Projekte festgelegt, das sich im Schnitt auf rund 2 Prozent des Umsatzes beläuft. Entsprechend sahen sich die führenden D&A-Dienstleister Deutschlands 2023 in der Lage, ihre eigenen Umsätze um durchschnittlich 12,8 Prozent auszuweiten.

Dies sind Ergebnisse der Lünendonk-Studie „Der Markt für Data & Analytics Services in Deutschland“, die ab sofort kostenlos erhältlich ist. Die Studie entstand in fachlicher Zusammenarbeit mit den IT-Dienstleistern adesso, b.telligent, cimt, Dataciders, Infomotion und synvert.

End-to-End-Ansätze gefragt

Unternehmen legen zunehmend Wert auf eine funktionsübergreifende und durchgängige Bearbeitung von D&A-Projekten. Das hat auch Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit Beratungs- und IT-Dienstleistern. So gaben 89 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie sich ein Full-Service-Portfolio bestehend aus Data Consulting, Data Engineering und Data Operations wünschen.

Die von Lünendonk befragten Anbieter von D&A Services haben im Jahr 2023 jedes dritte Kundenprojekt (34,1 Prozent) mit einem End-to-End-Ansatz abgewickelt. Im Jahr 2024 soll dieser Wert auf 37,3 Prozent steigen.

Für 2025 liegt der Investitionsfokus vor allem auf dem Thema Datensicherheit (92 Prozent). 84 Prozent der Befragten wollen darüber hinaus verstärkt in den Aufbau von DataOps- und DevOps-Teams sowie in Data Governance und Datenmanagement investieren.

Führende Anbieter

Neben der Studie veröffentlicht Lünendonk auch in diesem Jahr wieder einen Marktüberblick zu den untersuchten Anbietern. Diese werden hinsichtlich ihrer jeweiligen Positionierung, Marktstärke und Portfolioaufstellung verglichen.

Zu den Marktführern (Bild) mit sehr hoher Marktstärke und ausgeprägter Marktwahrnehmung zählen die Marktforscher vor allem breit aufgestellte internationale Anbieter wie adesso, Accenture, Deloitte, Capgemini und PwC. Infomotion schafft es als einziger D&A-Spezialist in die Spitzengruppe. Im Verfolgerfeld verortet Lünendonk die D&A-Spezialisten Alexander Thamm, b.telligent, Dataciders und synvert sowie die thematisch breit aufgestellten Consulting- und IT-Dienstleister IBM und valantic.

Eine etwas geringere Marktstärke – und damit von Lünendonk dem Feld der Herausforderer zugeordnet – haben D&A-Dienstleister wie areto, cimt, Oraylis, Prodato und Woodmark sowie die IT-Dienstleister CGI, msg und Sopra Steria.

Ebenfalls Teil der Studie ist das Lünendonk-Portfolio der führenden D&A-Spezialisten mit Hauptsitz in Deutschland, die mehr als 70 Prozent ihres Umsatzes mit D&A-Dienstleistungen erwirtschaften. Betrachtet man nur diese Anbietergruppe, so sind b.telligent, Dataciders und Infomotion die führenden Unternehmen, während Alexander Thamm, cimt, synvert und Woodmark zu den Verfolgern zählen.

KI-Potenziale

Sowohl Dienstleister als auch deren Kunden beschäftigen sich derzeit verstärkt mit den Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz. In Bezug auf generative KI werden die größten Anwendungsfelder im Bereich der Dokumentenverarbeitung (80 Prozent), der Texterstellung und -erfassung (79 Prozent) sowie bei Kunden-Chatbots (76 Prozent) gesehen.

Gleichzeitig wird der Einsatz von KI-Anwendungen häufig noch durch verschiedene Herausforderungen gehemmt. Zum einen verzögern aus Sicht von 82 Prozent der Befragten regulatorische Hürden wie die Umsetzung des EU AI Acts oder Datenschutzbestimmungen den Einsatz von KI. Andererseits zählen auch fehlende Daten, um die KI zu trainieren, oder befürchtete Fehlentscheidungen der KI zu den limitierenden Faktoren.

Gerade um Fehlentscheidungen und Halluzinationen der KI zu vermeiden, wird zunehmend auf das Konzept der „Trustworthy AI“ eingesetzt. Folglich setzen 78 Prozent der befragten Unternehmen künftig auf den Aufbau von transparenten Entscheidungswegen im Rahmen ihrer AI-Projekte, während 7 von 10 Unternehmen in die Verbesserung ihres Datenmanagements und Datenqualität investieren.

Zur Studie

Kernbestandteil der Lünendonk-Studie „Der Markt für Data & Analytics Services in Deutschland“ sind die beiden Lünendonk-Portfolios der führenden 20 D&A-Dienstleister beziehungsweise führenden 12 D&A-Spezialisten in Deutschland. Hierzu wurden 22 führende Anbieter von Data & Analytics Services in Deutschland identifiziert und befragt.

Darüber hinaus wurden 176 Daten- und IT-Verantwortliche aus dem gehobenen Mittelstand sowie aus Großunternehmen und Konzernen in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Die Ergebnisse beider Befragungen finden sich in der neuen Lünendonk-Studie wieder, die ab sofort zum kostenfreien Download unter www.luenendonk.de bereitsteht.