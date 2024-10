Erstes IBM Quantum Data Center in Europa eröffnet

Gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat IBM heute das erste IBM Quantum Data Center außerhalb der USA vorgestellt. Das Data Center steht in Ehningen und umfasst zwei neue IBM Quantum Eagle basierende Systeme und wird bald ein neues IBM Quantum Heron basierendes System enthalten. Diese Systeme sind in der Lage, Berechnungen durchzuführen, die über die Möglichkeiten der Brute-Force-Simulation klassischer Computer hinausgehen.

Wenn das IBM Heron basierende System zur Verfügung steht, wird es das dritte Heron sein, das in der IBM Flotte von Quantensystemen installiert wird, auf die das globale Quantennetzwerk des Unternehmens mit mehr als 250 Unternehmen, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Organisationen zugreifen kann. Heron bietet laut IBM eine bis zu 16-mal höhere Leistung und eine 25-mal schnellere Geschwindigkeit als frühere IBM Quantencomputer.

Darüber hinaus nahmen an Zeremonie Vertreter globaler Unternehmen mit Sitz in Europa teil, darunter Crédit Mutuel, Bosch, E.ON, Volkswagen Group und andere, sowie Forschungseinrichtungen wie die Universität des Baskenlandes in Spanien und die Fraunhofer-Gesellschaft. Diese Organisationen gehören zu den über 80 in Europa ansässigen Organisationen des IBM Quantum Network, von denen viele die Möglichkeit haben, auf die Systeme im IBM Quantum Data Center in Europa zuzugreifen, um Algorithmen und Anwendungen des Quantencomputings zu erforschen, die einige der komplexesten Herausforderungen in ihren Branchen lösen könnten.

„Die Eröffnung des Quanten-Rechenzentrum ist eine gute Nachricht für den Innovations- und Wirtschaftsstandort Deutschland und Ausdruck des Vertrauens von Investoren in Deutschland. IBM bereichert mit seinem Zentrum die deutsche Quantencomputing-Landschaft. Die Bundesregierung unterstützt gezielt die Entwicklung von Quantentechnologien und treibt den Aufbau von Kompetenzen und Kapazitäten im Quantencomputing voran, um ein funktionierendes Ökosystem rund um den Bau von Quantencomputern zu befördern“, sagte Olaf Scholz, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.