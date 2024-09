o1: OpenAI stellt neues KI-Modell für komplexe Abfragen vor

OpenAI hat ein neues KI-Modell vorgestellt, dass bei der Lösung komplexer wissenschaftlicher oder mathematischer Probleme helfen soll. Das o1 genannte Modell soll nach Angaben des Unternehmens mehr Zeit zum „Nachdenken“ aufwenden, bevor es eine Antwort gibt.

„Wir veröffentlichen eine Vorschau auf OpenAI o1 – eine neue Reihe von KI-Modellen, die mehr Zeit zum Denken benötigen, bevor sie reagieren. Diese Modelle können komplexe Aufgaben durchdenken und schwierigere Probleme lösen als bisherige Modelle in den Bereichen Wissenschaft, Programmierung und Mathematik“, teilte das Unternehmen mit.

Das Modell wurde demnach darauf trainiert, wie Menschen zu denken, bevor sie reagieren. Ähnlich wie Menschen soll o1 in der Lage sein, verschiedene Strategien auszuprobieren und Fehler zu erkennen.

Bei der Qualifikationsprüfung der Internationalen Mathematik-Olympiade erzielte o1 eine Wertung von 83 Prozent. Zum Vergleich, GPT-4o löste nur 13 Prozent der Aufgaben. Allerdings fehlen der Vorschauversion noch wichtige Schlüsselfunktionen von ChatGPT wie das Browsen im Internet oder die Möglichkeit, Mediendateien zu verarbeiten.

Zum Start haben Kunden von ChatGPT Plus und Team Zugang zur Preview von o1 sowie dem kleineren Schwestermodell o1 mini. Wöchentlich stehen maximal 30 Nachrichten für die Preview von o1 und 50 Nachrichten für die Preview von o1 mini zur Verfügung. Darüber hinaus können Entwickler mit einem API-Zugang Tier 5 das neue Modell testen. Kunden von ChatGPT Enterprise und Edu sollen in der kommenden Woche für o1 freigeschaltet werden.