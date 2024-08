German UDS: Studiengänge „Digital Transformation“ und „Digital Technologies“

Am 1. Oktober 2024 öffnet die erste Digital-Uni Deutschlands, die German University of Digital Science (German UDS) ihre „digitalen“ Tore für Studierende aus aller Welt.

Zum Studienangebot gehören auch die beiden MBA-Studiengänge „Digital Transformation“ und „Digital Technologies“. Interessierte mit einem Bachelor-Abschluss und einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung können sich bis zum 15. September 2024 für einen der MBA-Studiengänge bewerben.

Für die digitale Transformation von Unternehmen und öffentliche Verwaltung bedarf es nicht nur des Einsatzes von digitalen Technologien, sondern auch der Mitarbeitenden, die über eine fundierte Ausbildung in den Bereichen digitale Transformation und digitaler Technologien verfügen. Und genau diese bietet die German UDS ab dem 1. Oktober 2024 an. Um Studierenden aus der ganzen Welt eine Teilnahme an den Studiengängen, „Open Courses“ und „Micro-Degree“ Programmen zu ermöglichen, ist die Unterrichtssprache an der German UDS Englisch.

MBA „Digital Transformation“ und Digital Technologies“

Die MBA „Digital Transformation“ und „Digital Technologies“ sind anwendungsorientierte Studiengänge, die umfassendes Fachwissen in Wirtschafts- und Informationswissenschaften vermitteln. Die Absolventinnen und Absolventen erlernen ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Wissen von Konzepten, Methoden, Techniken und Verfahren zur Planung und Anwendung digitaler Technologien im Unternehmenskontext, zur Entwicklung und Einführung digitaler Geschäftsmodelle und zum Management interdisziplinärer Teams im Rahmen der digitalen Transformation in Unternehmen. Sie erwerben insbesondere Schlüsselkompetenzen für die Übernahme von Führungsaufgaben und die Leitung komplexer Projekte der digitalen Transformation in verschiedenen Branchen. Die MBA-Programme befähigen die Studierenden, komplexe Probleme zu analysieren und zu lösen sowie darüber hinaus ethische und rechtliche Fragestellungen im digitalen Kontext zu beurteilen. Im Laufe des Studiums werden sie virtuell mit den globalen Partnerinstitutionen und -unternehmen der German UDS vernetzt.

Warum die German UDS?

Durch die Vernetzung von Lehre, Forschung und Partnerunternehmen verbindet die German UDS Theorie und kritisches Denken mit praktischer Anwendung. Die Studierenden lernen nicht nur von Vordenkern, sondern arbeiten darüber hinaus mit international bedeutenden Industriepartnern zusammen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Studierenden, innovative Projekte in virtuellen und erweiterten Realitäten zu gestalten. Der Fokus der German UDS auf Theorie und praxisbezogener Anwendung ermöglicht es den Studierenden, Positionen in nahezu allen Branchen und Sektoren zu finden und die digitale Transformation in ihrem jeweiligen Bereich zu verstehen, zu beeinflussen und voranzutreiben.

Ein MBA-Studium an der German UDS ist mit 7.500 Euro für 12 Monate Ausbildungszeit im nationalen und internationalen Vergleich kostengünstig. Hinzu kommt die Ortsunabhängigkeit, die die erste Digital-Uni Deutschlands ermöglicht; weder ein Umzug noch eine eventuelle doppelte Haushaltsführung zwingen die Studierenden, ihre Entscheidung auch unter diesem Kriterium zu treffen.