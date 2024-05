Künstliche Intelligenz fasst Telefonate zusammen

Die App satellite wird künftig Telefongespräche in Echtzeit datenschutzkonform mit Hilfe von KI zusammenfassen.

Das kostenlose KI-Feature fasst Inhalte von Telefonaten intelligent zusammen und wandelt Gespräche in Schlagwörter um. Die satellite KI beherrscht die automatische Verschlagwortung und Zusammenfassung von Telefonaten, die über die App geführt werden. Die Informationen aus den Gesprächen sind unmittelbar nach dem Auflegen digital verfügbar, was zeitaufwändige Anrufprotokolle überflüssig macht. Nutzer können auf diese Zusammenfassungen zurückgreifen, um sich beispielsweise besser an Gesprächsinhalte zu erinnern und schneller die richtigen Informationen bereitzustellen. Diese Arbeitsweise gewährleistet eine nahtlose, präzise, serviceorientierte und zuverlässige Nachbearbeitung vorangegangener Gespräche. Die zugrunde liegende Technologie basiert auf dem Large Language Model (LLM) von OpenAI.

„Künstliche Intelligenz kann mit ihren Stärken im Bereich der Sprachtelefonie die Produktivität erheblich steigern“, sagt Marcel Mellor von satellite. „Würde etwa jedes zweite Unternehmen in Deutschland KI-Technologie nutzen, könnte das laut der Beratungsgesellschaft IW Consult unsere Wirtschaft um 330 Milliarden Euro ankurbeln. Doch bislang profitieren vor allem die großen Firmen von KI, während diese Technologie in Kleinst- und Kleinbetrieben oft nur eine Ausnahme ist.“

Das neue KI-Feature ist ab sofort in allen satellite Tarifen ab App-Version 3.4.0 kostenlos erhältlich.