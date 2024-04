Neue Chipfabriken: Samsung und TSMC erhalten Milliardenförderung in den USA

Samsung und TSMC dürfen sich in den USA über staatliche Fördermittel in Milliardenhöhe für den Bau neuer Chipfabriken freuen. Wie Reuters berichtet, soll das koreanische Unternehmen zwischen 6 und 7 Milliarden Dollar erhalten. TSMC hat indes bereits eine Bestätigung für einen Zuschuss in Höhe von 6,6 Milliarden Dollar erhalten.

Samsung soll seine Pläne für die Erweiterung seiner Chipproduktion in Texas in der kommenden Woche vorstellen, wie Reuters berichtet. Dort betreibt das Unternehmen neben mehreren Produktionsbetrieben auch ein Forschungszentrum. Das Geld soll in den Ausbau der vorhandenen Standorte fließen sowie in einen bisher nicht genannten Standort. Samsung selbst soll im Rahmen der Förderung seine Investition in den USA auf mehr als 44 Milliarden Dollar verdoppeln.

TSMC baut indes eine Chipfabrik für die Fertigung von 2-Nanometer-Chips in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Die neue Technologie soll im kommenden Jahr in die Massenfertigung Einzug halten – der Produktionsbeginn in Arizona ist derzeit für 2027 oder 2028 geplant.

Beide Unternehmen erhalten die Förderung im Rahmen des US-Chips Act, mit dem die US-Regierung die Abhängigkeit von ausländischen Chipproduktionen verringern will. Auch die EU stellt Fördermittel für den Bau von Chipfabriken in Europa bereit.