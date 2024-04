Typosquatting-Kampagne über PyPI

Zunächst wurden etwa 200 Pakete eingeführt, gefolgt von einer weiteren Welle von mehr als 300. Jedes Paket stammte von einem eindeutigen Account mit unterschiedlichen Metadaten, wie Name und E-Mail-Adresse. Bemerkenswert ist, dass jeder Account nur ein einziges Paket hochgeladen hat, was darauf hindeutet, dass der Angriff automatisiert durchgeführt wurde. Dies unterstreicht die anhaltende Bedrohung durch entschlossene Angreifer, die trotz der Bemühungen der PyPI , ihre Verteidigungsmaßnahmen zu verstärken, die Plattformbeschränkungen geschickt umgehen. Die dezentralisierte Natur der Uploads, bei denen jedes Paket einem anderen Nutzer zugeordnet wurde, erschwert die Bemühungen, diese bösartigen Einträge zu identifizieren. Die Konten, die mit der Kampagne in Verbindung stehen, wurden am 26. März 2024 erst eingerichtet und die bösartigen Pakete schnell am nächsten Tag hochgeladen, wahrscheinlich als Tarnungstaktik, um die Erkennung durch heuristische Malware-Scan-Mechanismen zu umgehen.

