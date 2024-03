Zahl der Webauftritte sinkt wieder

Laut Umfrage der Meinungsforscher von YouGov haben derzeit nur 58 Prozent der kleineren Mittelständler in Deutschland eine Website. Das sind zehn Prozentpunkte weniger im Vergleich zum Vorjahr und fünf Punkte weniger als 2022.

Die Zahl der KMU, die eine Geschäfts-E-Mail mit eigener Domain nutzen, liegt der Studie zufolge bei 64 Prozent. Der Wert bewegt sich damit exakt wieder auf dem Niveau von 2022, nachdem er im letzten Jahr vorübergehend auf 68 Prozent gestiegen war.

Wie bereits in den drei vorangegangenen Jahren wurde die Studie im Auftrag des Cloud-Anbieters Ionos erstellt. Dazu wurden im Januar rund 4.800 Personen aus Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und den USA.

Investitionsfelder

Trotz des Rückgangs bei der Nutzung digitaler Lösungen sind über 80 Prozent der Befragten in Deutschland der Ansicht, dass die Digitalisierung für ihre Zukunftsfähigkeit wichtig ist. Die größten Hürden dabei bleiben wie im Vorjahr die Kosten (48 %), Zeitmangel (46 %) und Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz (43 %). Als größten Vorteil sehen 83 Prozent der befragten Deutschen die Präsenz und Auffindbarkeit ihres Unternehmens im Internet.

Die Bereitschaft für Investitionen in die Digitalisierung ist im Vergleich zu 2023 gestiegen. Rund die Hälfte der Firmen in Deutschland (48 %) möchte die Sichtbarkeit ihrer Firma im Netz ausbauen – zum Beispiel mit konkreten Investitionen in die Website (28 %), das Online-Marketing oder Social Media (je 22 %).

Auch bei der IT-Sicherheit machen die befragten KMU keine Abstriche – im Gegenteil: Vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Cyberangriffe haben 46 Prozent diesen Aspekt besonders im Blick, das sind deutlich mehr als in den Vorjahren (2023: 41 %, 2022: 37 %). Wie im letzten Jahr stellen mehr als ein Drittel (34 %) finanzielle Mittel für Ausgaben für IT-Sicherheit und Datenschutz bereit. Auch für Investitionen in die IT-Infrastruktur hat zumindest ein Fünftel der KMU laut Umfrage Budget eingeplant (22 %).