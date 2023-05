eco-Umfrage: Top-3 Kriterien in der Cloud-Provider-Auswahl

Verschlüsselungsangebote, Qualitäts- und Sicherheitszertifikate und DSGVO-Konformität führen die Rangliste der wichtigsten Entscheidungspunkte an.

Bei der Auswahl von Cloud-Services in der Unternehmens-IT ist Expert:innen der vertrauensvolle Umgang mit Daten besonders wichtig. Das zeigt eine Civey-Umfrage unter 250 IT-Expert:innen im Auftrag des eco-Verbands der Internetwirtschaft. Demzufolge ist das wichtigste Kriterium bei der Auswahl von Cloud-Services in der Unternehmens-IT ein Verschlüsselungsangebot des Cloud-Providers (42,6 Prozent). Weiterhin sehr wichtig sind Qualitäts- und Sicherheitszertifikate (38,5 Prozent) und die Konformität des Services mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Letzteres nennen 37 Prozent der Befragten.

„Wer einen Cloud-Provider sucht, der fragt nach Diensten und Ressourcen, die nachweislich sicher, zertifiziert und damit vertrauensvoll sind“, kommentiert eco-Geschäftsführer Andreas Weiss die Umfrageergebnisse und nutzt dies zu einem Hinweis auf den laufenden Ausbau seines Verbandsangebots: „Der eco Verband bringt über das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Gaia-X Federation Services Projekt gerade zentrale Softwarebausteine als Open Source Software an den Start, damit transparente, souveräne und digitale Datenökosysteme auf Basis europäischer Werte und Standards immer selbstverständlicher werden.“

Für alle sichtbar zeigt eco das auf der Cloud Expo Europe am Stand H040 in Form einer Referenzimplementierung des Identitätsmanagements auf Basis selbstsouveräner Identitäten (SSI) mit den Gaia-X Federation Services (GXFS). Um diese und weitere Möglichkeiten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in Daten-Ökosystemen zu schaffen, bieten die GXFS einen Werkzeugkasten zum Aufbau von Gaia-X Föderationen.