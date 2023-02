Hacker greifen deutsche Flughäfen an

Ein Sprecher des Nürnberger Flughafen sagte, es sei am Donnerstagmorgen gegen 8.10 Uhr aufgefallen, dass die Website nicht mehr funktioniert. Es könnte sich um eine DDoS-Attacke handeln. Der Sprecher betonte, der Webseitenausfall hätte sich nicht auf den Flugverkehr in Nürnberg ausgewirkt, da der Betrieb der Website von den übrigen Flughafen-Systemen getrennt sei. Neben dem Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg waren unter anderem die Flughäfen Düsseldorf und Dortmund in Nordrhein-Westfalen sowie der Flughafen Erfurt-Weimar betroffen. Die Fehlersuche läuft.