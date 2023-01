Hacker versuchen ChatGPT-Beschränkungen von OpenAI zu umgehen

Check Point Research (CPR) beobachtet Versuche russischer Hacker, die Einschränkungen von OpenAI zu umgehen, um ChatGPT für bösartige Zwecke zu nutzen. In Untergrundforen diskutieren Hacker darüber, wie sie die Kontrollen von IP-Adressen, Zahlungskarten und Telefonnummern überbrücken können – all das ist notwendig, um von Russland aus Zugang zu ChatGPT zu erhalten. CPR teilt Screenshots von dem, was sie gesehen haben, und warnt vor dem schnell wachsenden Interesse von Hackern aller Länder an ChatGPT, um ihre kriminellen Kreise zu erweitern.

Es ist nicht besonders schwierig, OpenAI´s Beschränkungen für bestimmte Länder zu umgehen, um Zugang zu ChatGPT zu erhalten. Im Moment sehen die Sicherheitsforscher, dass russische Hacker bereits diskutieren und prüfen, wie sie das Geofencing umgehen können, um ChatGPT für bösartige Zwecke zu nutzen. Check Point Research glaubt, dass diese Hacker versuchen werden, ChatGPT in ihre täglichen kriminellen Operationen zu implementieren und dessen Fähigkeiten zu testen. Cyber-Kriminelle interessieren sich zunehmend für ChatGPT, da die dahinterstehende KI-Technologie einem Hacker helfen kann, Kosten zu sparen.

Screenshots aus dem Underground Hacking Forum

Hacker fragen zum Beispiel in Untergrund-Foren, wie sie am besten mit einer gestohlenen Zahlungskarte für einen aufgerüsteten Account bei OpenAI, der Zugang zu leistungsfähigeren und spezialisierteren Modellen und Funktionen ermöglicht, bezahlen können. Sie diskutieren darüber, wie man die Geokontrollen von OpenAI umgehen kann. Oder sie nutzen Anleitungen in russischen, halblegalen Online-SMS-Diensten, die zeigen, wie man sich bei ChatGPT registrieren kann.

„Kurzfristig glauben wir nicht, dass diese neue Technologie die gesamte Bedrohungslandschaft auf den Kopf stellen wird, sondern zu einem Anstieg massenhaft produzierter Malware und vor allem wesentlich besser erstellter Phishing-E-Mails führen wird. Langfristig jedoch kann die Integration und Verbesserung dieser KI-Technologie die Art und Weise völlig und zum Schlechteren hin verändern, wie Hacker ihre Cyber-Bedrohungen bauen und auf die Nutzer loslassen“, warnt Sergey Shykevich, Threat Intelligence Group Manager bei Check Point Software Technologies.