Angriffe erfolgen über verschlüsselte Kanäle

Zscaler hat seinen jährlichen Report zum State of Encrypted Attacks veröffentlicht, der Trends von HTTPS-basierten Angriffen auf Basis der Analyse von mehr als 24 Milliarden Bedrohungen von Oktober 2021 bis September 2022 aufzeigt. Die Untersuchung stützt sich auf Erkenntnisse aus mehr als 300 Billionen täglichen Signalen und 270 Milliarden täglichen Transaktionen in der Sicherheits-Cloud von Zscaler.

Der Bericht zeigt, dass Malware nach wie vor die größte Bedrohung für Privatpersonen und Unternehmen in neun wichtigen Industriebereichen darstellt, wobei die Fertigungsindustrie, das Bildungswesen und das Gesundheitswesen am häufigsten ins Visier geraten sind Verschlüsselte Angriffe sind nach wie vor ein großes, weltweites Problem, wobei die USA, Indien und Japan in den letzten zwölf Monaten den größten Anstieg an Angriffen verzeichneten. Die Angriffe in Deutschland häuften sich im Vergleich zum Vorjahr um besorgniserregende 352 Prozent.

„Während Unternehmen ihre Cyberabwehr weiter vorantreiben, gehen auch die Angreifer immer raffinierter vor und setzen zunehmend auf schwer zu erfassende Angriffstaktiken“, sagt Deepen Desai, CISO bei Zscaler. „Potenzielle Bedrohungen verstecken sich im verschlüsselten Datenverkehr, begünstigt durch As-a-Service-Modelle, die die technischen Hürden dafür drastisch senken. Für Unternehmen ist es entscheidend, eine Cloud-native Zero Trust-Architektur einzuführen, die eine konsistente Prüfung des gesamten Internet-Datenverkehrs ermöglicht und diese Angriffe wirksam abwehrt.”

Malware ist der König bei Cyberkriminellen

Obwohl Cyberkriminelle eine Vielzahl von Angriffstaktiken im verschlüsselten Datenverkehr verstecken, ist Malware weiterhin am weitesten verbreitet. Bösartige Skripte und Payloads, die während der gesamten Angriffssequenz verwendet werden, machen fast 90 Prozent der verschlüsselten Angriffstaktiken aus, die 2022 blockiert wurden. Zu dieser Kategorie gehört auch Ransomware, die für CISOs nach wie vor ein Hauptproblem darstellt: Im Vergleich zum Vorjahr haben Ransomware-Angriffe um 80 Prozent zugenommen.

Da die Abwehrmaßnahmen immer komplexer werden, haben die Angreifer ebenfalls ihre Techniken erweitert und neue Malware-Varianten entwickelt, die schwerer zu erkennen sind und reputationsbasierte Technologien umgehen können. Zu den häufigsten vom ThreatLabZ-Team beobachteten Malware-Familien, die verschlüsselte Kanäle missbrauchen, gehören ChromeLoader, Gamaredon, AdLoad, SolarMarker und Manuscrypt.

Größte Risiko für Produktion und Bildungswesen

Nicht alle Branchen sind in gleichem Maße von verschlüsselten Angriffen betroffen; Unternehmen, die ältere Sicherheitslösungen einsetzen, fallen häufiger zum Opfer als andere. In diesem Jahr verzeichnete das produzierende Gewerbe einen Anstieg dieser Art von Angriffen um 239 Prozent und löste damit die Technologiebranche als den am stärksten betroffenen Bereich ab. Das verarbeitende Gewerbe ist nach wie vor ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle, da sich die Branche in den letzten Jahren stark gewandelt hat, unter anderem durch die Einführung neuer Maßnahmen zur Bewältigung von COVID-19 sowie von Infrastrukturen und Anwendungen im Zusammenhang mit Lieferkettenproblemen. Eben durch diese Einführung neuer Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen hat sich jedoch die Angriffsfläche der Unternehmen vergrößert, so dass viele von ihnen anfällig für die Ausbeutung neuer Schwachstellen sind, die in Zukunft behoben werden müssen.

Die nächstgelegene Branche mit dem größten Anstieg an Angriffen war das Bildungswesen mit einem Zuwachs von 132 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit bleibt das Bildungswesen das zweite Jahr in Folge ein dominierendes Ziel, mit einem Anstieg der Angriffe um 50 Prozent von 2020 bis 2021. Branchen wie das Bildungswesen und die Fertigungsindustrie profitieren am meisten von der Zero Trust-Architektur, die eine Überprüfung des gesamten Internet-Datenverkehrs ermöglicht, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und das wachsende Risiko verschlüsselter Angriffe zu mindern.

Positiv zu vermerken ist, dass im Jahr 2022 die Angriffe auf Regierungsorganisationen und den Einzelhandel um 40 Prozent bzw. 63 Prozent zurückgingen. Der Einzelhandel hatte 2021 einen starken Anstieg der verschlüsselten Angriffe zu verzeichnen, da die Angreifer die pandemiebedingten E-Commerce-Trends ausnutzten, die sich jedoch im vergangenen Jahr wieder normalisiert haben. Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt sind aktiv gegen Cyberkriminelle vorgegangen, die es auf diese kritischen Branchen abgesehen haben, wodurch diese weniger attraktive Ziele für Hackergruppen auf der Suche nach dem schnellen Geld waren.