Twitter verabschiedet sich von Open-Source-Entwicklung

Als Elon Musk Twitter übernahm, feuerte er zunächst die Hälfte der Mitarbeiter des sozialen Netzwerks. Das ist ein Rezept für Misserfolg. Abgesehen von Musks Management- und Politikversagen brauchen soziale Netzwerke erfahrene Entwickler, um weiter voranzukommen. Das Gerede, dass die verbleibenden Mitarbeiter „extrem hardcore“ sein müssen, hilft nicht weiter. Zu allem Überfluss hat Musk auch noch die Open-Source-Projekte von Twitter aufgegeben.

Wie fast alle modernen Softwareunternehmen ist Twitter auf Open-Source-Programme angewiesen. Das Netzwerk selbst läuft auf CentOS 7. Dieser kostenlose Klon von Red Hat Enterprise Linux (RHEL) wird Ende Juni 2024 auslaufen.

Laut Twitter-Quellen war geplant, auf CentOS Stream umzusteigen. Nun gibt es buchstäblich niemanden mehr, der diese Umstellung des Betriebssystems planen, geschweige denn überwachen könnte.

Aber Twitter verlässt sich auf Open-Source-Software für viel mehr als sein grundlegendes Betriebssystem. Wie Will Norris, Twitters ehemaliger Open-Source-Verantwortlicher, mir in einem Exklusivinterview erzählte, „habe ich ausführlich mit [dem damaligen Twitter-CEO] Parag [Agrawal] über die Verbesserung von Twitters Investitionen in kritische Open-Source-Projekte gesprochen.“

Er fuhr fort: „Als ich zu Twitter kam, gab es bereits eine Reihe großer Modernisierungsprojekte, die große Open-Source-Komponenten enthielten. Das Pants-Build-System wurde durch Bazel ersetzt. Es wurde daran gearbeitet, Apache Aurora und Mesos schließlich durch Kubernetes zu ersetzen. Außerdem gehörten wir bereits zu den größten Nutzern von Apache Kafka, Hadoop und Scala. Wir hatten auch einen benutzerdefinierten Fork der JVM [Java Virtual Machine], von dem wir hofften, dass er irgendwann Open Source werden würde. Es gab eine Menge erstaunlicher Arbeit, und es gelang ihnen, wirklich gute Leute aus diesen Gemeinschaften für die Arbeit an diesen Projekten einzustellen.“

Zuerst begann Musk mit seinen wiederkehrenden Bemühungen, Twitter zu kaufen. Aus diesem Grund froren die Führungskräfte von Twitter ihre Open-Source-Pläne und -Investitionen ein, bis sie einen klaren Weg in die Zukunft sahen. Was stattdessen geschah, war, dass Musk alle leitenden Angestellten feuerte. Bald darauf folgten auch die meisten der Entwickler. Heute ist weit über die Hälfte der Twitter-Mitarbeiter entweder entlassen worden oder abgesprungen.

Norris sagte: „Die meisten der wichtigen Leute, die bei Twitter an Open Source gearbeitet haben, sind gegangen. Alle Ingenieure, mit denen ich an Open Source gearbeitet habe, sind weg“.

Was das für Twitter bedeutet, meint Norris, ist: „Auf kurze Sicht wahrscheinlich nicht viel. Es ist für Twitter relativ einfach, wieder zu einem reinen Konsumenten von Open Source zu werden und keine bedeutenden Beiträge zu leisten. Das tun ohnehin viele Unternehmen. Sie können weiterhin CentOS, Scala, Kafka und all den Rest verwenden, so wie sie es bisher getan haben. Für Projekte, die sich mitten in der Migration befanden, wie Bazel und Kubernetes, könnte es etwas schmerzhafter sein, sie zu stoppen, je nachdem, in welchem Zustand sich die Dinge befanden. Ich kann mir vorstellen, dass der ganze Fokus darauf liegt, den Dienst am Laufen zu halten und die von Musk gewünschten Produktänderungen vorzunehmen.“

Aktuelle Twitter-Mitarbeiter sagen mir, dass sie nichts anderes tun können, als die Räder am Laufen zu halten. Mir wurde auch gesagt, dass der wahre Grund für die verzögerte Einführung von Twitters 8-Dollar-Monatsdienst Blue nicht nur darin liegt, dass er von Nutzern missbraucht wurde, die sich als Marken und hochkarätige Nutzerkonten ausgaben, sondern auch darin, dass die Entwickler nicht in der Lage waren, einen Weg zu finden, um diesen Missbrauch zu verhindern.

Das kommt nicht überraschend. Niemand hat jemals erfolgreich die Moderation von sozialen Netzwerken automatisiert. Es ist schwer vorstellbar, dass Entwickler, die zu nächtlichen „Programmieren oder gefeuert werden“-Arbeitssitzungen einberufen wurden, dieses unlösbare Problem lösen können.

Langfristig gesehen glaubt Norris, dass Twitter in den Open-Source-Gemeinschaften irrelevant geworden ist. „Sie haben jede Glaubwürdigkeit als ernstzunehmende technische Organisation verloren, egal, wie sehr man sich selbst als „Hardcore“ bezeichnet. Open-Source-Gemeinschaften bauen auf Beziehungen und Vertrauen auf, und Twitter hat weder das eine noch das andere mit diesen Gruppen. Sie haben jede Möglichkeit verloren, sich sinnvoll an diesen Gemeinschaften zu beteiligen.“

Aber es gibt ein unmittelbares Problem: Twitters eigene Open-Source-Projekte. sagte Norris: Viele von ihnen werden nicht mehr aktiv gepflegt (was ein eigenes Problem ist), und sie sind ziemlich beliebt, besonders in der Scala-Welt (Finagle, Twemoji, Scalding und Algebird). Twitter hatte Prozesse eingerichtet, um einige dieser Open-Source-Projekte wie Finagle mit den internen Kopien des Codes auf dem neuesten Stand zu halten, aber nichts davon war vollständig automatisiert. Ich bezweifle sehr, dass es noch jemanden gibt, der diese Arbeit macht. Was passiert also mit den externen Nutzern (zu denen Unternehmen wie die ING Bank, Pinterest und SoundCloud gehören) dieser Projekte?

Nichts Gutes. Außerdem, so Norris weiter, „wird die Wartung von Projekten in https://github.com/twitter seltsam sein“. Das liegt daran, dass „Twitter ein internes System hat, um seine Präsenz auf GitHub zu verwalten. Es erlaubt Twitter-Mitarbeitern, ihr eigenes GitHub-Konto zu registrieren, um auf ihre Twitter-Open-Source-Projekte zuzugreifen. Früher war es so, dass, wenn jemand das Unternehmen verließ, sein Zugang bestehen blieb, aber er wurde von einem ‚Mitglied‘ der Twitter-Organisation auf GitHub zu einem ‚externen Mitarbeiter‘ gemacht.“

Aber schon bevor Musk die Leitung übernahm, versäumte es Twitter manchmal, Entwickler, die das Unternehmen verlassen hatten, aus privaten Twitter-GitHub-Projekten zu entfernen. Ein Mitarbeiter hatte im August 2022 immer noch Zugang zu Twitters GitHub und Quellcode – 18 Monate nachdem er das Unternehmen verlassen hatte.

Der unsachgemäße Zugriff auf den Code von Twitter wurde Anfang des Jahres behoben, aber die Arbeit wurde nie abgeschlossen. Norris sagte: „Projekte, deren Betreuer Twitter vor Jahren verlassen haben, können immer noch interessierte Personen haben, die weiterhin Zugang haben.“

Natürlich haben die Leute, die vor kurzem entlassen wurden oder gekündigt haben und die „sich am besten mit den verbleibenden aktiven Projekten auskennen, mit ziemlicher Sicherheit keinen Zugang mehr.“ Es ist also durchaus möglich, dass ehemalige Twitter-Mitarbeiter von vor Monaten oder sogar Jahren immer noch Zugriff auf den Code haben, während die neueren Ex-Mitarbeiter, die wussten, wer Zugriff auf den Code haben sollte, nicht mehr da sind, um Dinge zu reparieren.

Was Twitters eigene Open-Source-Projekte wie Finagle angeht, so erwartet Norris nicht, dass „Twitter irgendetwas tun wird, um diese Projekte weiter zu pflegen, zumindest nicht auf dem Niveau, das sie vorher hatten. Realistischerweise müssen alle diese Projekte wahrscheinlich geforkt und in ein neues Zuhause verschoben werden, aber das wird ein chaotischer Prozess und möglicherweise sehr störend sein.“

Es liegt in der Natur von Open Source, Schäden zu heilen. So oder so werden die Open-Source-Projekte von Twitter weitergeführt. Aber Twitter selbst wird als reiner Open-Source-Konsument und nicht als aktiver Open-Source-Beitragender weit weniger von seinen eigenen Projekten profitieren. Und dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Twitter unter seinem neuen Regime jede nur erdenkliche Programmierhilfe benötigt.