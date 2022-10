Cisco Networking Academy wird 25 Jahre alt

25 Jahre und immer noch ehrgeizig: Das neue Ziel der Cisco Networking Academy ist es, in den nächsten 10 Jahren 25 Millionen Menschen in den Bereichen Digitaltechnik und Cybersicherheit zu schulen, um sie für gefragte Arbeitsplätze zu qualifizieren.

Die Cisco Networking Academy hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein gerechtes und integratives Programm zur Entwicklung von Arbeitskräften auf globaler Ebene anzubieten. Bis zum Jahr 2025 werden aufgrund von Fortschritten in der Technologie und der Automatisierung 97 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Cisco will dabei helfen, Zugang zu diesen Arbeitsplätzen zu erhalten, indem es die Arbeitskräfte der Zukunft durch seine Networking Academy mit Bildungs- und Karrieremöglichkeiten ausstattet.

Die 1997 gegründete Cisco Networking Academy feiert ihr 25-jähriges Bestehen und ist nach wie vor eines der am längsten bestehenden Programme für die Vermittlung von IT-Kenntnissen in Arbeitsplätze weltweit. Die Cisco Networking Academy bietet qualitativ hochwertige IT- und Cybersecurity-Kurse, Lernsimulatoren und praktische Lernmöglichkeiten über eine Lernplattform, die Ausbilder unterstützt und Lernende in 190 Ländern anspricht. Bis heute haben mehr als 17,5 Millionen Lernende weltweit an Cisco Networking Academy-Kursen teilgenommen, um digitale Fähigkeiten zu erwerben. Darüber hinaus haben 95 % der Studenten, die an Kursen teilgenommen haben, die auf die Cisco-Zertifizierung ausgerichtet sind, den Erhalt eines Arbeitsplatzes oder einer Ausbildungsmöglichkeit auf die Cisco Networking Academy zurückgeführt.

„Seit 25 Jahren hat die Cisco Networking Academy das Leben von Lernenden durch die Kraft von Bildung und Technologie verändert. Durch die Breite unserer Kurse, Lernpfade und unser Netzwerk von Arbeitgebern sowie unser einzigartiges Ökosystem von Partnerschaften mit Regierungen, akademischen Einrichtungen und gemeinnützigen Organisationen befähigen wir die unterversorgten und unterrepräsentierten Gruppen, gleiche Bedingungen zu schaffen“, sagte Laura Quintana, VP und General Manager, Cisco Networking Academy. „Wir feiern unser silbernes Jubiläum mit dem ehrgeizigen Ziel, in den nächsten 10 Jahren 25 Millionen Menschen zu erreichen und unser Ziel zu verwirklichen, eine integrative Zukunft für alle zu schaffen.“

Die Cisco Networking Academy, die 1997 als Partnerschaft mit einigen wenigen High Schools begann, hat sich auf Berufsschulen und Universitäten ausgeweitet und dient heute Lernenden jenseits des traditionellen Klassenzimmers.

Während die Cisco Networking Academy weiter wächst und neue Schulungs- und Ausbildungsmöglichkeiten fördert, wird sie die neuesten Programme und Partnerschaften nutzen, die für den Aufbau notwendiger digitaler Fähigkeiten und eine integrative Zukunft von entscheidender Bedeutung sind, darunter:

Eine neue Partnerschaft mit Experis, einem Anbieter von IT-Professional Resourcing und Projektdienstleistungen, der zur ManpowerGroup gehört. Die Partnerschaft zwischen der Cisco Networking Academy und Experis wird sich darauf konzentrieren, Lernwege anzubieten, bei denen die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften das Angebot bei weitem übersteigt, unter anderem in Bereichen wie IT, Cybersicherheit, Networking, Programmierung und Daten, mit dem Ziel, im ersten Jahr 1.000 Menschen in neue IT-Positionen zu vermitteln.

Die kürzliche Einführung von Skills for All, ein kostenloses, mobiles Programm, das modernste Lernerfahrungen bietet, darunter Kurse zum Selbststudium, interaktive Tools und Karriereressourcen, die von Branchenexperten entwickelt wurden.

Ein neuer Cybersecurity-Lernpfad, der mit einer Einstiegszertifizierung abschließt, um den Lernenden Fähigkeiten zu vermitteln, die ihnen den Einstieg in den schnell wachsenden Sicherheitssektor ermöglichen.