Auf welchen Technologien basiert die elektronische Signatur?

Sie ist kinderleicht in der Anwendung und kann ebenso problemlos in bestehende Systeme integriert werden – die Rede ist von der elektronischen Signatur. Seit Jahren löst sie mehr und mehr die handschriftliche Signatur, und die damit verbundenen Papierprozesse, ab. So einfach, wie sich die e-Signatur in den Alltag integriert, stecken dennoch komplexe Vorgänge hinter der Anwendung. Wir erklären Ihnen, welche Technologien die elektronische Signatur ermöglichen.c