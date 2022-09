Leica Cine 1 auf der IFA vorgestellt

Das Laser-TV Gerät Leica Cine 1 soll neue Maßstäbe setzen. Die neue Technologie der Kurzdistanz-Projektoren mit einem Dreifach-RGB-Laser als Lichtquelle und integriertem TV-Tuner („Laser-TV“) wird laut Leica den Markt der Fernsehdisplays grundlegend verändern. Im Bereich der Displaygrößen ab 80 Zoll wird sich laut Marktexperten die neue Technologie schnell durchsetzen.

Bei einer Bildqualität in 4k-Auflösung, aber gleichzeitig signifikant niedrigeren Verbrauchswerten im Vergleich zu traditionellen LED-Fernsehern, können Consumer zukünftig ein echtes Heimkinoerlebnis im eigenen Wohnzimmer bei bis zu einer 140 Zoll Bildgröße erfahren. Das ca. 60×40 cm große Projektionsgerät lässt sich einfach in das Raumdesign integrieren und ist damit auch im Hinblick auf das Wohngefühl eine interessante Alternative zu den schweren und dominanten LED-Displays.

Der erste Leica Laser-TV mit puristischem Leica Design erlaubt Bildqualität in 4k auf 80 und 100 Zoll mit Dolby-Atmos-Audiosystem sowie intuitiver Bedienung und Benutzerfreundlichkeit. Das Herzstück bildet dabei das Projektionssystem mit Dreifach-RGB-Lasertechnologie und einem nach Leica Standards gefertigten Optiksystem. Erstmals können der unverwechselbare Charakter und die Qualität eines Leica Bildes auf 80 oder 100 Zoll im Bewegtbild erlebt werden.

„Optische Kompetenz wird zukünftig zum zentralen Erfolgsfaktor im TV-Markt, dem größten Consumer Electronics Markt der Welt mit über 100 Mrd. US$ Umsatz p.a.. Ich bin daher stolz, dass uns in Zusammenarbeit mit unserem strategischen Partner und auf der Basis unserer weltweit führenden Optikkompetenz mit dem Cine 1 ein außergewöhnliches Produkt gelungen ist: ‚Optical High Tech meets Design‘. Mit dem Cine 1 erlebt der Konsument Kinogenuss in den eigenen vier Wänden auf höchstem audiovisuellem Niveau – Cinema is Coming Home“ sagt Matthias Harsch, Vorstandsvorsitzender der Leica Camera AG.

Dr. Andreas Kaufmann, Mehrheitseigentümer und Aufsichtsratsvorsitzender der Leica Camera AG: „Projektion gab es unter der Marke Pradovit bei Leica schon sehr lange, daher ist der Neueinstieg in das Segment der Laser-TVs ein logischer Schritt. Zu unserem neuen Leica Cine 1 sage ich: Welcome back to the Future! Mit diesem Gerät erhalten unsere Kunden den authentischen Leica Look jetzt auch im Segment der intelligenten Projektion und können beste Leica Bildqualität als Kinoerlebnis zu Hause erfahren.“

Der Leica Cine 1 wird ab Q2 2023 in Europa zu einem Preis ab ca. 6.900 € (80-Zoll-Modell) erhältlich sein.