OVH erweitert Angebot in Deutschland

OVHcloud bietet Hosted Private Cloud powered by Nutanix nun auch in Deutschland an. Sie wird über das OVHcloud-Rechenzentrum in Limburg bereitgestellt.

Der französische Cloudanbieter OVHcloud stellt das Angebot Hosted Private Cloud powered by Nutanix jetzt in Deutschland über das Rechenzentrum in Limburg bereit –zusätzlich zu den bestehenden Rechenzentren in Kanada und Frankreich. Hosted Private Cloud powered by Nutanix kann ab sofort von Kunden in der DACH-Region ausprobiert werden.

Hosted Private Cloud powered by Nutanix ist eine vorinstallierte Lösung, die Nutanix Cloud Platform-Lizenzen mit einer 100-prozentig dedizierten und sicheren OVHcloud Private Cloud-Infrastruktur kombiniert.

Diese skalierbare, ganzheitliche Plattform basiert auf den bewährten Services von OVHcloud und baut auf der branchenführenden Software auf, die den Kunden eine einsatzbereite hyperkonvergente Nutanix-Infrastruktur bietet. Sie ist für Unternehmen konzipiert, die ihre Anwendungen schnell und einfach in die Cloud migrieren wollen. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform hybride oder Multi-Cloud-Szenarien, wobei Anwendungen in die Cloud so skaliert werden können, um saisonalen Anforderungen gerecht zu werden. Außerdem bietet die Plattform die Vorteile der Disaster Recovery in der Cloud.