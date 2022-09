Bösartige Cookies verseuchen Chrome-Erweiterungen

Fünf Chrome-Erweiterungen mit 1,4 Millionen Nutzern enthalten bösartige Cookies, berichtet McAfee Labs. Am populärsten ist Netflix Party.

Vor einigen Monaten hat McAfee Labs über bösartige Erweiterungen gebloggt, die Nutzer auf Phishing-Seiten umleiten und Affiliate-IDs in Cookies von E-Commerce-Seiten einfügen. Seitdem haben die Forscher mehrere andere bösartige Erweiterungen untersucht und fünf Erweiterungen mit einer Gesamtinstallationsbasis von über 1.400.000 entdeckt.

Die Erweiterungen bieten verschiedene Funktionen, wie z. B. das gemeinsame Anschauen von Netflix-Sendungen, Website-Gutscheine und das Erstellen von Screenshots einer Website. Letzteres leiht sich einige Phrasen von einer anderen beliebten Erweiterung namens GoFullPage.

Die Erweiterungen bieten nicht nur die beabsichtigten Funktionen, sondern verfolgen auch die Surfaktivitäten der Benutzer. Jede besuchte Website wird an Server gesendet, die dem Ersteller der Erweiterung gehören. Auf diese Weise können sie Code in die besuchten eCommerce-Websites einfügen. Dadurch werden die Cookies auf der Website so verändert, dass die Autoren der Erweiterungen für jeden gekauften Artikel eine Partnerzahlung erhalten.

Die Benutzer der Erweiterungen wissen nichts von dieser Funktionalität und dem Risiko für den Datenschutz, dass jede besuchte Website an die Server der Autoren der Erweiterung gesendet wird.

Die fünf Erweiterungen sind:

Netflix Party Netflix-Party 2 FlipShope – Preis-Tracker-Erweiterung Full Page Screenshot Capture – Screenshotting AutoBuy Flash Sales

Chrome-Erweiterungen funktionieren, indem sie Ereignisse abonnieren, die sie dann als Auslöser für die Durchführung einer bestimmten Aktivität verwenden. Die analysierten Erweiterungen abonnieren Ereignisse, die von chrome.tabs.onUpdated kommen. chrome.tabs.onUpdated wird ausgelöst, wenn ein Benutzer zu einer neuen URL innerhalb einer Registerkarte navigiert.