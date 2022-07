Curved Business: mit MSI-Monitoren zum immersiven Home Office!

In den letzten Jahren zeichnet sich sowohl in privaten Haushalten als auch in Unternehmen ein deutlicher Trend zum Einsatz von Curved-Monitoren ab. Der Grund: Die gekrümmten Bildschirme bieten gegenüber ihren flachen Gegenstücken einen echten Mehrwert. MSI hat diesen Bedarf realisiert und stattet seine Kunden nun mit hochwertigen Curved-Lösungen für Business-Anwendungen aus.

Curved Business-Monitore für optimale Übersicht

Gekrümmte Displays kennt man in erster Linie aus dem Gaming-Kontext – aber man täte ihnen Unrecht, wenn man sie deswegen als Spielzeug abtun würde. Denn sie verändern nicht nur das Gaming-Erlebnis, sondern sie verbessern auch die Bedingungen für Business-Nutzer im professionellen Arbeitskontext. Der zentrale Vorteil eines Curved-Monitors ist sein breiteres Sichtfeld. Durch seine Krümmung wird der komplette Sichtbereich des menschlichen Auges optimal ausgenutzt. Während sich die Augen insbesondere bei großen Bildschirmen mit flachem Display sehr anstrengen müssen, um auch die Ränder im Blick zu behalten, ist das bei einem gekrümmten Monitor nicht der Fall: Alle Bereiche des Bildschirms sind gleichweit vom Sitzplatz entfernt. Das sorgt für entspanntere Augen und ein merklich angenehmeres Arbeiten.

Leichte Wölbung für entspanntes Arbeiten

Die Stärke der Krümmung eines Monitors wird über den Radius beschrieben, den der Monitor besäße, wenn er einen vollständigen Kreis bilden würde. Die Angabe erfolgt dabei in Millimetern. Ein Krümmungswert von “1500R” beschreibt also einen Radius von 1500mm. Größere Zahlen stehen hier für eine geringere Wölbung, da der Kreis in der Theorie größer wäre. Eine Krümmung von 1500R ist also schwächer als bei einem Monitor mit einem Wert von 1000R.

Während stärkere Krümmungen die Immersion beim Gaming deutlich verbessern können, wurde die etwas leichtere Krümmung der Business-Monitore so ausgewählt, dass sie das Arbeiten optimal unterstützt, ohne für Irritationen oder störende Bildverzerrungen zu sorgen.

Gesund und produktiv vor dem Schreibtisch – worauf sollte man achten?

Für ein ergonomisches Arbeiten sollten die Augen ungefähr auf Höhe der oberen Bildschirmkante sein, zur individuellen Anpassung muss der Bildschirm am besten höhenverstellbar sein. Hinsichtlich ihrer Ergonomiefunktionen sind Curved-Monitore übrigens keineswegs eingeschränkt. Das ist wichtig, um den Arbeitskomfort in jeder Hinsicht zu maximieren und – noch wichtiger – eine gesunde Haltung während der Arbeit zu unterstützen. Zu diesem Zweck können die Curved-Modelle von MSI geneigt, geschwenkt und höhenverstellt werden.



Praktisch und schön

Das stilvolle Design im ansprechenden, aber dezenten Look gibt der Modern-Serie ihren finalen Schliff. Die Monitore besitzen ein elegantes Design mit dünnem Rahmen und stabilem, aber schlanken Gehäuse und fügen sich dadurch problemlos in jede Arbeitsumgebung ein. Durch die Wahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Variante lassen sich trotzdem positive Akzente im heimischen Umfeld setzen. Ausgestattet mit USB-C und HDMI ist man perfekt gewappnet für ein Multi-Monitor Setup. Besonders bei Curved Monitoren ist ein nahtloser Übergang zum zweiten oder dritten Bildschirm garantiert.

Unser Fazit

Ob man im Office oder zuhause ein gekrümmtes Display nutzen möchte, bleibt natürlich jedem Nutzer selbst überlassen. Allerdings sind die Vorteile eines Curved-Monitors nicht von der Hand zu weisen – und Nachteile sind nicht zu befürchten. Letztendlich entscheiden die persönlichen Präferenzen. Und genau aus diesem Grunde bietet MSI die richtigen Lösungen für jeden Geschmack an.

