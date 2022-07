Microsoft überdenkt Regeln für Open-Source im Microsoft Store

Microsoft hat den Wortlaut seiner Richtlinien für den Microsoft Store überarbeitet, nachdem befürchtet wurde, dass die vorherige Formulierung Entwicklern von Open-Source-Software verbieten würde, mit ihren Apps im Store Gewinne zu erzielen.

Giorgio Sardo, General Manager (GM) in der Experiences and Devices Group bei Microsoft und GM für den Microsoft Store, kündigte via Twitter die Änderungen an, die sich auf die Abschnitte 10.8.7 und 11.2 des Store-Richtliniendokuments beziehen. In diesen Abschnitten geht es darum, wie viel Entwickler für Apps verlangen können bzw. um die Meldung von Urheberrechtsverletzungen an Microsoft.

Der neue Wortlaut des Abschnitts 10.8.7 besagt: „In Fällen, in denen Sie die Preise für Ihr Produkt oder In-App-Käufe festlegen, dürfen alle Preise … im Verhältnis zu den von Ihrem Produkt bereitgestellten Features und Funktionen nicht unangemessen hoch sein.“

Der neu formulierte Abschnitt streicht frühere Verweise auf Open-Source-Software (OSS) und die Frage, ob OSS-Entwickler oder andere davon profitieren können, oder auf kostenlose und OSS-Software über den Store.

Sardo sagte diese Woche in einem Tweet: „Letzten Monat haben wir einige Aktualisierungen der Microsoft Store-Richtlinien mitgeteilt, um Kunden vor irreführenden Produktangeboten zu schützen. Wir haben Ihr Feedback gehört und heute eine Änderung an den Richtlinien 10.8.7 und 11.2 vorgenommen.“

Microsoft hat jedoch einige Wochen gebraucht, um seine Richtlinie über die Erhebung von Gebühren für Apps auf Vordermann zu bringen. Fragen zu dem zuvor formulierten Abschnitt 10.8.7 wurden Anfang Juli von Microsoft-Beobachter Rafael Rivera aufgegriffen. Diese Änderungen sollten am 16. Juli in Kraft treten. (Abschnitt 10.8 befasst sich mit finanziellen Übergängen im Store.)

Diese Änderungen, die am 16. Juni veröffentlicht wurden, wurden in der Änderungshistorie der Store-Richtlinien von Microsoft als: „Update auf 10.8.7, um die Erhebung von Gebühren im Store für Open-Source- oder andere Software zu verbieten, die allgemein kostenlos erhältlich ist, und um irrational hohe Preise zu begrenzen.“

Der damalige Wortlaut besagte, dass Store-Entwickler bei der Festlegung der Preise nicht versuchen dürfen, von Open-Source- oder anderer Software zu profitieren, die ansonsten allgemein kostenlos erhältlich ist, und auch keine unvernünftig hohen Preise im Vergleich zu den von Ihrem Produkt bereitgestellten Funktionen und Merkmalen verlangen dürfen.“

Durch die Streichung jeglicher Bezugnahme auf Open Source und Gewinne scheint Microsoft zuzugeben, dass seine vorherige Formulierung ungeschickt war. Das Unternehmen hat nichts dagegen, dass OSS-Entwickler im Store Geld verdienen, wollte aber, wie Sardo diese Woche sagte, verhindern, dass irreführende und nachgemachte Apps von OSS-Apps profitieren. Der neue Abschnitt 11.2 hebt hervor, dass Fälle von Rechtsverletzungen an Microsoft gemeldet werden sollten.

Der bisherige Wortlaut warf jedoch mehrere Fragen auf. Beispielsweise haben OSS-Entwickler viel Arbeit investiert, um ihre Apps Store-fähig zu machen, und der Microsoft Store sollte es ihnen ermöglichen, einen Teil dieses Wertes zu erhalten, hatte Rivera festgestellt.

Die frühere Version von 10.8.7 schien ein wenig restriktiv zu sein, da einige OSS eine Menge investieren müssen, um im AppContainer zu funktionieren. Entwickler, die diese Arbeit machen, sollten in der Lage sein, die Investition wieder hereinzuholen, schrieb er damals.

Die vorgeschlagene Änderung der Richtlinie erlangte größere Aufmerksamkeit, nachdem der Entwickler Hayden Barnes Riveras Beitrag retweetete und sagte, er sei enttäuscht, dass der Wortlaut der Richtlinie jedem zu verbieten scheint, Open-Source-Software im Store zu verkaufen. Der Store biete OSS-Entwicklern eine Möglichkeit, Projekte zu unterstützen, indem er ihnen erlaube, einen angemessenen Betrag zu verlangen.

Doch selbst er glaubte, dass Microsoft lediglich verhindern wollte, dass Nachahmer von OSS-Projekten profitieren. Aber er wollte, dass Microsoft das Verbot umformuliert, von OSS zu profitieren, da es zu weit gefasst sei.

„Ich unterstütze die Formulierung zur Verhinderung von Nachahmern, aber die Formulierung muss enger gefasst werden. So wie sie ist, erfasst sie legale Open-Source-Anwendungen und, wie ich finde, möglicherweise sogar proprietäre Anwendungen mit MIT/BSD-Abhängigkeiten, wenn Ihre Anwendungen nicht versuchen können, von Open-Source-Software zu profitieren“, fügte er später hinzu.

Sardo hatte Barnes und Rivera schnell bestätigt, dass es die Absicht war, das Profitieren von Nachahmern zu verhindern, und versprochen, dass Microsoft sich um eine Klärung des Wortlauts kümmern würde: Diese Aufgabe ist nun erledigt.