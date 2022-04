Arcwide geht an den Start

Beratungskompetenz und branchenübergreifende Cloud-Services aus einer Hand will Arcwide bieten. Philippe Chaniot, CEO von Arcwide und Dr. Philipp Fahr, Leader Germany, Austria & Switzerland von Arcwide, erläutern das Unternehmenskonzept in einem Gastbeitrag.

Arcwide hat als neuer Akteur den Cloud-Markt betreten. In unserem neuen Unternehmen, einem Joint Venture von BearingPoint und IFS, vereinen wir die professionellen Business Services des Beratungshauses mit der Cloudtechnologie von IFS. Arcwide ist vom Start weg in neun europäischen Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien. Unsere Dienstleistungen erstrecken sich auf die gesamte Palette von Lösungen der IFS Cloud. Im Startteam sind 110 Mitarbeitende, bis zum Ende des Jahres sollen es 260 sein.

Ziel und Vision sind klar: Wir wollen Unternehmen ein umfassendes Paket an Leistungen bieten, das sie optimal auf dem Weg in die Cloud unterstützt. Die Erfahrung aus vielen Kundenprojekten und das Know-how von IFS in puncto Branchen-, Technologie- und Service-Innovation soll uns einen entscheidenden Vorteil im Markt verschaffen. Das Komplettpaket bietet umfangreiche Leistungen aus einer Hand während der gesamten Zusammenarbeit von Beratung, über Lizenzerwerb und Installation der IFS Cloud bis hin zum Erkennen und Erschließen von Potenzialen für die Wertschöpfung.

Aktive Unterstützung der Geschäftstransformation

Mit dem Komplettangebot bewältigt Arcwide auch komplexe Geschäftsherausforderungen für diejenigen, die sich im Unternehmen an Wertschöpfungs- und Wachstumszielen messen lassen müssen. Zu den Services gehören das Value Assessment ebenso wie das Scoping und die Realisierung von Managed Services sowie andere Dienstleistungen, die kritisch für die Geschäftstransformation sind, wie unter anderem Trainings und Change Management.

Unsere Managed Services können sowohl vor Ort (onshore) als auch von einem entfernten Standort (nearshore und offshore) erbracht werden. Dabei kann es sich um Entwicklungsprojekte rund um die IFS-Cloud, um Anwendungsmanagement, Hosting und Administration, aber auch die Migration zu IFS handeln. Aus der Erfahrung aus vielen Projekten dieser Art wissen wir, dass es sich bei einer IFS-Implementierung um viel mehr als nur ein IT-Projekt handelt: es geht zentral darum, dass Geschäftsprozesse verändert werden und dabei mit einem starken Business Case verbunden sind. Aus diesem Grund bieten wir spezielle „Business Transformation“-Services an. Sie adressieren sowohl Change Management, Design als auch das Reengineering.

Wir wissen, dass Change Management ein wesentlicher Faktor für den Projekterfolg ist. Deshalb legen wir großen Wert darauf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. Ein softwareseitiges Element ist ein „Kontrollturm“, mit dem der Kunde, bei Bedarf unterstützt von unseren Beratern, die Einbindung der Lösung während des gesamten Programms messen kann. Anschließend bauen wir ein Netzwerk von Botschaftern und ein Netzwerk für gegenseitige Unterstützung zwischen den Anwendern auf. Die „Begeisterung“ für den Wandel organisieren und steigern wir so auf dem Weg durch mehrere Change-Management-Dimensionen.

Ein zielführendes Reengineering muss alle Optionen denken. Wir hinterfragen daher sowohl die geschäftlichen Anforderungen als auch die IFS-Lösung. Dabei differenzieren wir den angestrebten Geschäftsumfang aus. Parameter sind verschiedene Achsen wie Prozesse, Organisation, Methodik und Tools, die wir danach bewerten, was standardisiert oder was rationalisiert werden kann. Unsere Erfahrung bestätigt uns in diesem Ansatz.

BearingPoint ist ein unabhängiges, weltweit aktives Management- und Technologie-Beratungsunternehmen mit europäischen Wurzeln. IFS entwickelt und liefert weltweit Cloudlösungen für Unternehmen, die Güter produzieren und vertreiben, Anlagen bauen und unterhalten sowie Dienstleistungen erbringen. Auf einer einzigen Plattform vereint IFS alle branchenspezifischen Lösungen und verbindet sie durch ein gemeinsames Datenmodell.

Beide Unternehmen sind durch eine langjährige Partnerschaft freundschaftlich verbunden. So hat BearingPoint, IFS-Platinum-Partner, zuletzt den IFS Growth Partner of the Year Award 2021 und den IFS Global Systems Integrator of the Year Award 2020 gewonnen. Die Partner verfügen über einen breiten Kundenstamm mit ähnlichen Schwerpunkten und haben in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam zahlreiche Projekte erfolgreich realisiert. Deswegen ist für beide Unternehmen die Ausweitung der Partnerschaft ein logischer Schritt.

Diese Konstellation bietet letztlich Vorteile für Kunden wie für Arcwide: Die Anwender werden von dem spezifischen Branchen-Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren, die von IFS und BearingPoint ins neue Unternehmen wechseln, die Anwender in den nächsten Monaten und Jahren von der Erfahrung, den Kapazitäten und dem Renommee der beiden Gründerunternehmen. Der Fokus liegt dabei auf der erhöhten Wertschöpfung durch die IFS Cloud – im Servicemanagement, Field Service Management, dem Enterprise Ressource Planning sowie dem Enterprise Asset Management – und einer beschleunigten Time-to-Value.