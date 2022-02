xSuite Group erneuert SAP-Zertifizierungen für ihre Workflowsuite

Zertifizierung „Integration with SAP S/4HANA“ wurde erweitert um die Private Edition und um „RISE with SAP“.

Das aktuelle Release 5.2. der SAP-integrierten Workflowsuite „xSuite Business Solutions Cube“ ist von SAP für SAP NetWeaver sowie die neuen Versionen von SAP S/4HANA und S/4HANA Cloud (veröffentlicht Oktober 2021) erfolgreich rezertifiziert worden. Das Zertifikat umfasst die Lösungen der Workflowsuite für Rechnungsbearbeitung, Bestellbestätigungen, Auftragsbearbeitung und Beschaffung. Die Zertifizierung „Integration with SAP S/4HANA“ wurde erweitert um die Private Edition und um „RISE with SAP“, das Programm der SAP zur Unterstützung von Unternehmen bei der digitalen Transformation.

Noch setzen vier Fünftel der xSuite-Kunden auf SAP ERP on-premises. Ihr Anteil wird jedoch gegenüber den Unternehmen, die in den nächsten Jahren auf SAP S/4HANA wechseln und in diesem Zuge auch in die Cloud gehen werden, stetig abnehmen. Darauf bereitet sich die xSuite vor. Sie lässt ihren Kunden dabei die Wahl, welches Cloud-Modell sie bevorzugen wollen und ist deshalb für alle genannten Szenarien zertifiziert.