DocuWare für G-Nachweis am Arbeitsplatz ist eine neue vorkonfigurierte Lösung, mit der Unternehmen die Zutrittskontrolle mit Covid-Zertifikaten digital und unkompliziert abwickeln können.

DocuWare für G-Nachweis am Arbeitsplatz unterstützt Unternehmen dabei, die aktuelle Gesetzgebung umzusetzen. Der G-Status wird vertraulich abgefragt und die sensiblen Informationen rechtssicher und datenschutzkonform verwaltet. Beschäftigte, die ins Unternehmen kommen, können ihren G-Status und Nachweis im Vorfeld bequem online übermitteln.

Betriebe haben immer automatisch eine aktuelle Gesamtübersicht, wer Zutritt erhält. Bei auslaufenden Zertifikaten wird eine automatische Erinnerung verschickt und sechs Monate nach Erfassung werden die sensiblen Daten dem Gesetz entsprechend über einen sicheren Prozess gelöscht. Für Betriebsprüfungen sind Arbeitgeber gewappnet und können ihrer Nachweispflicht leicht nachkommen.

Für den Einsatz in Deutschland und Österreich

Die Lösung wurde für den Einsatz in Deutschland und die Umsetzung der aktuell geltenden 3G-Regel in Unternehmen entwickelt. Für die Nutzung in Österreich ist ein eigenes Formular hinterlegt, das bei Bedarf aktiviert werden kann. Sollten sich gesetzliche Vorgaben zur Einlasskontrolle in Betrieben ändern, kann die Konfiguration einfach angepasst werden.

DocuWare für G-Nachweis am Arbeitsplatz kann aber auch in bestehende Systeme ab DocuWare Version 7.5 eingespielt werden und ist sowohl in der Cloud als auch On-Premises einsetzbar. Der Aufwand für die Einrichtung ist sehr gering.