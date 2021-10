HelpSystems übernimmt Digital Guardian

Das Team und die Lösungen von Digital Guardian werden nach Abschluss der Übernahme Teil des Datensicherheitsportfolios von HelpSystems und ergänzen dessen Sicherheitslösungen wie GoAnywhere, Clearswift, Agari und Titus. Mit dieser Übernahme werden nicht nur die Möglichkeiten von HelpSystems zur Vorbeugung von Datenverlust erweitert, sondern auch die Fähigkeit des Unternehmens verbessert, Daten zu kategorisieren oder zu klassifizieren und sie über eine Vielzahl von Anwendungen und Betriebssystemen hinweg zu schützen.

„Unsere Kunden auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass wir ihnen effektive Lösungen und Services für sämtliche ihrer Cybersicherheitsanforderungen bieten, und das Know-how, das das Team von Digital Guardian in Sachen Datenschutz einbringt, ist einzigartig“, so Kate Bolseth, CEO, HelpSystems. „Angesichts der sich ständig verschärfenden Bedrohungslage, mit der Unternehmen nur schwer Schritt halten, ist es für ihre Teams von unschätzbarem Vorteil, die Bereitstellung, Risiken und Verantwortung an Experten abgeben zu können. Wir freuen uns, das Team von Digital Guardian in der HelpSystems-Familie willkommen zu heißen.“

„Datenschutzverletzungen gehören nach wie vor zu den größten Risiken für Unternehmen“, so Mordecai Rosen, CEO, Digital Guardian. „Die jüngsten Schlagzeilen über entsprechende Vorfälle sind eine beunruhigende Erinnerung daran, dass selbst die größten und einflussreichsten Unternehmen der Welt nicht vor dieser Bedrohung gefeit sind. Aus diesem Grund bleiben Datenklassifizierung und Vorbeugung von Datenverlust entscheidende Komponenten eines umfassenden Cybersicherheitsprogramms, und die Zusammenführung von Digital Guardian und HelpSystems eröffnet allen unseren Kunden, unabhängig von ihrer Größe, die Möglichkeit, erstklassige Datenschutzlösungen zu implementieren.“