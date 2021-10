Enterprise-Search-Anwendungen schneller entwickeln und einsetzen mit Toolset von Sinequa

Sinequa, Spezialist für Intelligent Enterprise Search, hat jetzt ein „Insight Apps Starter Kit“ veröffentlicht. Die Insight Apps sind ein anpassbares Set von Tools, Bibliotheken und Komponenten. Entwicklungsabteilungen können damit schnell kognitive, suchbasierte Anwendungen erstellen, einführen und skalieren – insbesondere spezifische und komplexe Suchanwendungen in Branchen wie Biotech, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Intelligence Discovery und solche für den digitalen Hybrid-Arbeitsplatz.

Die Entwicklung der letzten Meile der Technologie – also die Oberfläche – hat Sinequa bereits vor einiger Zeit für die Open-Source-Community geöffnet. Durch den modifizierbaren Quellcode können Unternehmen die Search Engine über Anpassungen am Front End schnell auf ihre Belange hin zuschneiden. Dies geschieht über Search Based Applications (SBA) – kleine Anwendungen zur dezidierten Informationsbeschaffung für einzelne Nutzer(gruppen). Such-Komponenten werden in den SBA über das TypeScript-basierte Front-End-Webapplikationsframework Angular 2+ kombiniert. Man kann zum Beispiel die Erscheinungsweise der Search Bar und die Suchnavigation auf einer Webseite anpassen, Suchergebnisse voranzeigen lassen, Filter in der Suchmaske einstellen, Spellchecker einbauen etc. Kunden und Partner nutzen die Komponenten, wie sie ausgegeben werden, erweitern sie dann aber, da Sinequa den Sourcecode der Komponenten veröffentlicht hat.

Das SBA-Framework ist seit Version 11 (2020) Teil von Sinequa und ermöglicht die Wiederverwendbarkeit von modularen, in Angular geschriebenen Funktionalitäten und Komponenten bei der Unternehmenssuche. Auf ihm basieren auch die neuen Starter Apps. Entwicklungsabteilungen erhalten darüber Text-Mining-Tools für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und User Interface (UI)-Komponenten, um Insight Apps schnell zu erstellen und einzusetzen. Jeff Evernham, VP Product Strategy bei Sinequa: „Meistens dauert die Entwicklung und Bereitstellung von kundenspezifisch anpassbaren Lösungen länger, da zusätzliche Funktionen und Änderungen erforderlich sind. Unsere Starter Apps hingegen sind schnell anpassbar. Davon profitieren Entwicklungsabteilungen, welche die Apps schnell bereitstellen können, und die User, welche schnell und effizient relevante Einblicke erhalten und dadurch produktiver arbeiten.“