Kostenloses Startup-Paket: ONLYOFFICE vereinfacht den Einstieg in die Open-Source-Cloud

Unternehmen, die schon länger über die Einführung einer Cloud-Office-Lösung nachdenken, steht seit dieser Woche eine weitere, attraktive Alternative zur Verfügung: Mit dem “Startup-Cloud”-Paket ermöglicht die Open-Source-Dokumentensuite ONLYOFFICE ab sofort Teams von bis zu 5 Nutzern eine kostenlose Nutzung seiner Software.

Vollständiges Cloud-Office für kleine Teams

Das kostenfreie Paket bringt dabei die vollständige Basis-Funktionalität von ONLYOFFICE Cloud mit. Die Nutzer können demnach nicht nur uneingeschränkt die leistungsstarken Online-Editoren von ONLYOFFICE zur Bearbeitung von Dokumenten, Tabellen und Präsentationen nutzen, sondern haben ebenfalls Zugriff auf die Kollaborationsplattform mit Tools zur Verwaltung von Dokumenten, Projekten, E-Mails sowie ein eigenes CRM. Einer produktiven Zusammenarbeit über die Cloud steht somit nichts mehr im Wege, Teams können sofort loslegen.

Business-Pakete mit umfassenden Sicherheitsfeatures

Kunden der Business-Cloud erhalten zusätzliche Funktionen zur Verwaltung ihrer Cloud – beispielsweise die Möglichkeit, neue Nutzer schnell und einfach per LDAP hinzuzufügen. Durch die SSO-Unterstützung können Nutzer zudem sicher authentifiziert werden. Nicht zuletzt verfügt die Business-Cloud über eine Backup-Funktion, um Daten direkt aus der Cloud wiederherstellen zu können und eine Volltextsuche, was die Arbeit mit Dokumenten, Tabellen und Präsentationen vor allem im Team vereinfacht und beschleunigt.

Besonders die “VIP Cloud” hat es jedoch in sich: das Angebot richtet sich vor allem an große Unternehmen und solche, welche besonders hohe Datenschutzstandards einhalten müssen. Jenen Unternehmen bietet ONLYOFFICE mit seiner VIP Cloud Hosting auf einem dedizierten Server in einem europäischen Rechenzentrum von Hetzner und stellt den Nutzern einen eigenen Support-Mitarbeiter zur Seite.

Weiteres Kernstück der sicheren VIP-Variante ist zudem das Feature “Privaträume”, bei dem Dokumente in Echtzeit bereits während der Bearbeitung im Team Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden. Dazu bedient sich die Lösung des besonders sicheren AES-256-Algorithmus und erlaubt so zu jedem Zeitpunkt ein maximales Maß an Datensicherheit. Außerdem ist die VIP-Cloud mandantenfähig – Unternehmen können also für verschiedene Abteilungen separate Portale mit bis zu 250GB Speicherplatz anlegen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Paketen und die Möglichkeit, eine Demo anzufordern, finden sich auf der offiziellen Website von ONLYOFFICE unter https://www.onlyoffice.com/de/cloud-office.aspx.