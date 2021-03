OVHcloud zieht erste Bilanz nach Großbrand

Nachdem die Flammen gelöscht sind, bewerten die OVHcloud-Teams den Schaden des Brandes, der den Rechenzentrumsstandort in Straßburg zerstört hat. Das Unternehmen hat eine Tabelle veröffentlicht, die eine erste vorläufige Einschätzung der betroffenen Dienste und die Möglichkeit, Backups auf dem jeweiligen Dienst wiederherzustellen oder nicht, zeigt. Wie das Dokument andeutet, sind diese Informationen nicht in Stein gemeißelt und stellen nur die ersten Einschätzungen dar: Es ist durchaus möglich, dass ein als „wiederherstellbar“ angegebener Dienst nicht reparierbar ist, wenn Komplikationen auftreten.

Die verschiedenen OVHcloud Angebote sind in mehrere „Universen“ unterteilt: So kann man auf die Angebote Web Cloud, Bare Metal, Hosted Private Cloud und Public Cloud zugreifen und die dem Status der Dienste entsprechende Tabelle einsehen. Die Tabelle zeigt den Namen des Dienstes, seinen physischen Standort im Gebäude, den Status des betreffenden Dienstes, die von OVHcloud implementierten internen Backup-Optionen und den beobachteten Status der Backups. Für Dienste, die OpenStack verwenden, zeigt die Tabelle auch die Entsprechung zwischen den OpenStack-Regionen und dem Standort des verwendeten Rechenzentrums. Die Tabelle ist skalierbar und wird mit der Zeit aktualisiert.

In mehreren Tweets, die Octave Klaba, CTO und Gründer von OVHcloud, gestern Nachmittag veröffentlichte, sagt er, dass die Teams weiter daran arbeiten, die vom Feuer betroffenen Dienste zu reaktivieren. Er erklärte, dass 60 Mitarbeiter des Unternehmens vor Ort sind und daran arbeiten, die Systeme wieder zum Laufen zu bringen. Die Arbeiten lägen im Zeitplan liegen und gingen sogar „schneller als erwartet“ voran. Er zieht es dennoch vor, sich an die letzte Woche angekündigten Termine für die Wiederinbetriebnahme zu halten.

In einem früheren Tweet hoffte Octave Klaba, seine Dienste ab dieser Woche für die Standorte SBG1 und SBG4 und ab Freitag für SBG3 reaktivieren zu können. Da das Feuer den Standort SBG2 komplett zerstört hat, ist vorerst noch kein Termin für die Wiederinbetriebnahme bekannt gegeben worden. In seinem letzten Tweet teilte der Gründer mit, dass mehrere Server der Standorte SBG3 und SBG1 gereinigt werden müssen, nachdem sie mit dem Rauch des Feuers in Berührung gekommen waren, und dass alle Server auf eine mögliche Verschmutzung überprüft werden sollten.

In einem Video schilderte Klaba den Hergang des Unglücks: „Es ist noch sehr unklar. Um 00:47 Uhr wurden wir alarmiert. Die Techniker vor Ort griffen binnen weniger Sekunden in die verschiedenen Räume ein, sie sahen sofort eine Menge Rauch. Nach zwei Minuten trafen sie die Entscheidung, das Rechenzentrum zu verlassen, da es gefährlich war, im Inneren zu bleiben. “

„Diese Geschwindigkeit des Feuers wirft die Frage auf, wie und warum es entstanden ist“, sagt er. „Als die Feuerwehrleute mit Wärmebildkameras eintrafen, sahen sie zwei Geräte, Wechselrichter, in Flammen. Einer der beiden Wechselrichter musste am Morgen zuvor repariert werden. Ein Techniker, der eine Wartung durchführen musste, hat einige Teile im Inneren ausgetauscht. Die Anlage wurde dann am Nachmittag wieder in Betrieb genommen. “

„Wir werden die Videos von den Überwachungskameras des Rechenzentrums (300 Kameras) extrahieren und analysieren, um zu versuchen, zu verstehen, was chronologisch passiert ist“, fährt er fort.

Zumal SBG2 nicht neu war. „SBG2 wurde 2011 gebaut. Es handelt sich um einen selbstbelüfteten Turm, der durch den Druckunterschied zwischen der Ober- und Unterseite des Turms funktioniert“, erläutert Oktave Klaba. „SBG3 wurde 2016 gebaut, mit einem anderen Design. Es hat keinen brandbedingten Schaden erlitten. Könnte die Ausbreitung des Feuers mit der Struktur des Gebäudes zusammenhängen? Die Untersuchung wird es zeigen.“

Was die laufenden und zukünftigen Projekte betrifft, so sind „acht Räume von SBG1 und das gesamte SBG3 und SBG4 intakt. Es ist eine ziemlich komplizierte Arbeit, die Hochspannung, die Niederspannung an den Standorten und das Fernnetz wiederherzustellen und die gesamte Wasserkühlung zu überprüfen. Wir denken aber, dass wir im Laufe der nächsten Woche die Aktivität schrittweise wieder aufnehmen können und die Daten unseren Kunden zur Verfügung stellen können. “

Unter den vielen Kunden, die von dem Brand am OVHcloud-Standort in Straßburg betroffen waren, sind Cyberkriminelle eine besondere Kategorie. Laut einem Tweet von Costin Raiu, Leiter des GreAT-Teams bei Kaspersky, fällt das Feuer mit dem Verschwinden von 36 Prozent der 140 Kommandoserver zusammen, die das russische Cybersicherheitsunternehmen bei OVHcloud identifiziert hat. Cyberkriminelle Gruppen sind nicht abgeneigt, OVHcloud und andere Cloud-Dienstleister zu nutzen, um ihre Malware-Kontrollserver zu hosten. Man kann sich jedoch vorstellen, dass diese Gruppen daran gewöhnt sind, dass ihre Server von den Strafverfolgungsbehörden plötzlich offline genommen werden, und daher über Ausweichlösungen verfügen, um die Aufrechterhaltung ihrer Infrastruktur zu gewährleisten.