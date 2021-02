IBM hat heute eine neue Reihe von Power Systems-Funktionen und Open-Source-basierten Tools vorgestellt, die Unternehmen bei der Bereitstellung und Verwaltung hybrider Cloud-Infrastrukturen unterstützen sollen. Neben neuen Deployment- und Management-Tools kündigte IBM auch die Verfügbarkeit der OpenShift-Container-Plattform von Red Hat auf IBM Power Virtual Servern an, dem Infrastructure-as-a-Service-Angebot (IaaS) von Big Blue.

IBM sagte, dass die Kombination von OpenShift mit Power Virtual Servers es Unternehmen ermöglicht, die Cloud-Fähigkeiten ihrer Power Systems-Infrastruktur zu erweitern. Red Hat Runtimes wird nun auch auf IBM Power Systems unterstützt, ebenso wie neue dynamische Kapazitätsfunktionen, die es Kunden ermöglichen, die Rechenkapazität über Linux, IBM i und AIX zu skalieren. IBM kündigte außerdem eine neue Rack-Lösung an, die aus Power Systems-Servern und vorkonfigurierter Private Cloud-Software besteht.

Sechs neue Red Hat Open-Source-Ansibles – darunter Patch Management, Security Management, OS- und Application Deployment, Continuous Delivery, Centralized Backup and Recovery – bieten Unternehmen mehr Flexibilität und Automatisierung für Hybrid-Cloud-Implementierungen, so IBM. Mit der Erweiterung steigt die Gesamtzahl der von Power unterstützten Ansible-Module auf 102. Insgesamt, so IBM, haben Anwender mehr als 11.000 Mal Power-unterstützte Ansible-Module heruntergeladen.

„Vor zwölf Monaten sahen sich IT-Praktiker mit einer völlig anderen Landschaft konfrontiert, bevor die Welt durch die globale COVID-19-Pandemie verändert wurde“, erklärt Stephen Leonard, GM von IBM Cognitive Systems. „Aber trotz der Herausforderungen erkennen sie, dass ein hybrider Cloud-Ansatz den 2,5-fachen Wert einer einzelnen Public Cloud bieten kann, wie das IBM Institute of Business Value gemessen hat. IBM Power Systems, zusammen mit dem gesamten IBM Systems Portfolio, spielt eine entscheidende Rolle bei diesem Übergang zu hybriden Umgebungen.“

Um Kunden nicht nur bei der Bereitstellung einer Hybrid Cloud zu unterstützen, sondern auch bei der flexiblen Skalierung, um auf Nachfragespitzen zu reagieren, kündigt IBM zwei neue Technologien an, die die Bereitstellung und Verwaltung von Hybrid Clouds vereinfachen sollen:

Die IBM Power Private Cloud Rack Solution – ein vorkonfiguriertes On-Premises-System mit Compute, Storage, Networking und vorinstallierter Software, wie Red Hat OpenShift, passend zur bestehenden Infrastruktur eines Unternehmens, sei es auf Basis von Linux, IBM i oder AIX, um Unternehmen bei der Operationalisierung ihres Cloud-Managements zu unterstützen und eine IaaS-Umgebung bereitzustellen, mit der Kunden die Entwicklung und den Betrieb von Kubernetes-Container-basierten Cloud-nativen Anwendungen mit Red Hat OpenShift Container Platform beschleunigen können.

Cloud-ähnliche Kapazität und Preisgestaltung in der Hybrid Cloud – IBM hatte bereits flexible, elastische Kapazitäten für die On-Premises Power Private Cloud mit Dynamic Capacity ermöglicht, so dass diese Anwender bei Bedarf zusätzliche Rechenkerne freischalten können und eine Cloud-ähnliche, verbrauchsabhängige Preisgestaltung erhalten. Jetzt weitet IBM diese Fähigkeit auf die Hybrid Cloud aus, indem es ein Pilotprojekt für hybride Kapazitätsgutschriften durchführt, die erworben und verwendet werden können, um Kapazität auf ausgewählten IBM POWER9-basierten Servern vor Ort sowie auf IBM Power Virtual Servern freizuschalten, je nachdem, wo der Anwender die zusätzliche Rechenleistung benötigt. IBM arbeitet auch mit anderen Ökosystempartnern zusammen, um die dynamische Kapazität über mehrere Linux-Distributionen hinweg zu erweitern.

Später in diesem Jahr wird die nächste Generation der IBM Power Systems-Server auf Basis des IBM POWER10-Prozessors auf den Markt kommen, die von Grund auf für die Hybrid Cloud entwickelt wurde. Darüber hinaus wird im Laufe des Jahres die nächste Generation des AIX-Betriebssystems, Version 7.3, erwartet, die das Erbe der Innovation mit verbesserten Funktionen fortsetzt, die die für die Hybrid-Cloud erforderliche Ausfallsicherheit, Sicherheit und Skalierung bieten.

Um eine Hybrid-Cloud-fähige Infrastruktur abzurunden, hat IBM Storage kürzlich neue IBM FlashSystem-Einstiegsmodelle mit umfassender Container-Unterstützung sowie Unterstützung für Red Hat OpenShift und Ansible Automation Platform angekündigt, während IBM Z und IBM Power Systems ebenfalls neue Hybrid-Cloud-Container-Angebote für IBM Z über Red Hat OpenShift und IBM Cloud Paks angekündigt haben.