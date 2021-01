Lernsoftware BRAINIX erhöht Aufmerksamkeit

Schultests an drei bayerischen Gymnasien haben ergeben, dass die Lernsoftware BRAINIX die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler in hohem Maße fördert. Nicht nur beim Einsatz in der Schule, auch beim Lernen zu Hause wird nach Einschätzung sowohl der Lernenden als auch der Lehrkräfte und Eltern eine hohe Konzentration erzielt.

Das Thema Homeschooling sorgt für viel Ärger: Eltern beschweren sich über die Lehrer und diese wiederum darüber, dass sich Schüler zu leicht ablenken lassen und dem digitalen Unterricht nicht folgen.

Über den Mangel an Konzentration und die leichte Ablenkbarkeit der Lernenden wird nicht erst seit dem vermehrten Auftreten des ADHS-Syndroms geklagt. Von jeher ist die Steigerung der Aufmerksamkeitsbindung ein zentrales Ziel der Wissenschaft vom Lernen und Lernen. Die Stiftung Digitale Bildung, in der Didaktik-Wissenschaftler, Lehrkräfte, Softwareentwickler und Spezialisten für User Experience (UX) zusammenarbeiten, hat sich zum Ziel gesetzt, Lernwerkzeuge zu entwickeln, die dieser Anforderung optimal gerecht werden.

Können digitale Lernwerkzeuge dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Lernenden besser zu binden? Das war eine der zentralen Fragestellungen der Tests der neuen Lernsoftware BRAINIX, die zwei Wochen lang an drei bayerischen Gymnasien – Gymnasium Beilngries, Willibald-Gymnasium in Eichstätt und Ortenburg-Gymnasium in Oberviechtach – in Klassen der sechsten Jahrgangsstufe in Englisch und Mathematik durchgeführt wurden. Die anschließende Befragung der beteiligten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern zeigte bei allen Gruppen eine hohe Zustimmung.

An den drei Test-Gymnasien, an denen die Software im Wechsel mit Präsenzunterricht und auch beim Lernen zu Hause eingesetzt wurde, beurteilten 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler ihre Konzentration beim Lernen mit der Software als sehr hoch oder hoch. Die Eltern sagten, dass ihre Kinder „nie“ (über 50 Prozent) oder nur „manchmal“ (über 20 Prozent) abgelenkt waren. Weniger als 5 Prozent beobachteten eine regelmäßige oder ständige Ablenkung.

Entsprechend wurde die Motivation von Eltern, Lehrkräften und Lernenden unisono als hoch oder sehr hoch eingeschätzt. Die Lernsoftware bindet die Aufmerksamkeit, indem sie auf hochwertige Grafik, interaktionsstarke Aufgaben, spielerisches Üben und ein zeitgemäßes Belohnungssystem setzt.

Kommentar von Stiftungsvorstand Jürgen Biffar: „Die Schultests haben gezeigt, dass zeitgemäße Lernwerkzeuge starke Antworten auf die Fragen der Motivation und der Aufmerksamkeitsbindung geben. Die hohe Konzentration, die beim Lernen mit der Software erreicht wurde, macht uns zuversichtlich, durch den Einsatz von BRAINIX an unseren Schulen den Lernerfolg deutlich steigern zu können.“