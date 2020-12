Sicherheit braucht Awareness

Jeder ist immer und überall bedroht, wenn er sich im Internet bewegt. Das ist für Sicherheitsverantwortliche selbstverständlich, hat sich aber zu vielen Anwendern noch nicht herumgesprochen. Es kommt also darauf an, ein Problembewusstsein aufzubauen, oder auf Denglisch die Security Awareness zu wecken.

KnowBe4, ein Spezialanbieter für diesen Bereich, fasst das Problem zusammen: Die drängendsten Sorgen der Sicherheitsverantwortlichen konzentrieren sich auf Datenschutzverletzungen, Phishing, Spearphishing und Ransomware. Dies alles sind Bereiche, in denen ein gutes Security Awareness Training hilft, das Risiko zu reduzieren.

Trainings haben aber einen schlechten Ruf und das das Vertrauen in aktuelle Sicherheitsschulungen ist gering. Viele Security-Experten sehen in der Sicherheitsinfrastruktur ein besseres Mittel zur Verhinderung des Eindringens von Bedrohungen als das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter. Die Geschäftsleitung und die Angestellten sind wenig begeistert von Sicherheitsschulungen und sehen sie nur als lästige Pflichtübung.

Um die Akzeptanz zu erhöhen, sollten Security-Tranings so ausgebaut sein, dass die Teilnehmer bei der Stange bleiben und wirklich etwas lernen. Dafür haben sich spielerische Elemente und Wettbewerbe bewährt.

Ein solche spielerische Übung kann so ablaufen: Mitarbeiter erhalten in einer Testumgebung gefälschte Phishing Emails, die sie erkennen müssen. Mit der Zeit und mit den Übungen entwickeln sie ein immer besseres Auge dafür, auf welche Absender welche Links oder Web-URLS sie besser nicht klicken sollten.

KnowBe4 bietet zudem zahlreiche Videos, die professionell gestaltet ähnlich wie Netflix-Serien aufgebaut sind und sogar mit dem Silver Dolphin der Cannes Corporate Media & TV Awards 2019 ausgezeichnet wurden. Die Serie „The Inside Man“ gibt es in zwei Staffeln und in deutscher Synchronfassung.

„Die Schulung des Sicherheitsbewusstseins ist eine Maßnahme, die mit dem Konzept des lebenslangen Lernens einhergeht. Mitarbeiter müssen geschult und ständig weitergebildet werden. „The Inside Man“ ist ein sehr effizientes Instrument, um das Bewusstsein in einem unterhaltsamen Format zu schärfen“, sagt Perry Carpenter, Chief Evangelist & Strategy Officer von KnowBe4.

Ein weiteres empfehlenswertes Beispiel ist die Fernsehserie „Mr. Robot“ auf Amazon Prime, die zeigt, wie Hacker arbeiten. Das ist zwar keine direkte Schulung, kann aber zum Nachdenken anregen.