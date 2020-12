Neue Arbeitswelt: Lektionen für 2021

Es wird wohl noch Monate dauern, aber es gibt Anzeichen dafür, dass der Weg zurück zur Normalität gefunden wird. „Doch nur, weil wir im Jahr 2021 vielleicht zum Status quo zurückkehren können, wer sagt, dass wir das auch tun sollten? Dieses Jahr hat uns die Gelegenheit gegeben, innezuhalten und die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, neu zu überdenken, sowie die Chance, ein neues Gleichgewicht für die Zukunft zu finden“, meint Shawn Rosemarin, VP Worldwide Systems Engineering bei Pure Storage.

„2020 war ein herausforderndes Jahr, aber der Optimist in mir sieht auch den Silberstreifen am Horizont. Viele von uns haben zum Beispiel lange oder kostspielige Pendelfahrten ausgesetzt und nicht notwendige Meetings und internationale Reisen kurzerhand durch Telearbeit und Zoom-Anrufe ersetzt. Dies hat dazu geführt, dass wir mehr Zeit mit unseren Familien verbringen konnten, mehr Raum für Hobbys hatten, einen geringeren CO2-Fußabdruck verursachten und die globalen Emissionen verringerten, um nur einige zu nennen.“

So können sich nach Meinung von Shawn Rosemarin Unternehmen und Entscheider an die neue Normalität anpassen, die 2021 und darüber hinaus den Alltag prägen wird: In dieser Zeit muss Empathie mehr denn je an erster Stelle in jedem Gespräch stehen.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre eigene Gesundheit und Ihre familiäre Bindung, um die für Ihre Arbeit verfügbare Energie aufzuladen. Setzen Sie sich mit einer Vielzahl von Meinungen auseinander, auch mit solchen, die im Widerspruch zu Ihren eigenen Überzeugungen stehen. Hinterfragen Sie Ihr Denken und bilden Sie sich neue Meinungen. Teilen Sie Ihre Erkenntnisse mit Ihren Teams.

Nutzen Sie nicht nur Zoom als Plattform für Ihre Meetings, sondern entwickeln Sie die Art und Weise, wie Sie Meetings durchführen, um das Engagement, die Teilnahme und vor allem die Zusammenarbeit zu fördern. Denken Sie über Breakout-Räume, Post-It-Notizen und Whiteboard-Funktionen nach, um das Erlebnis wirklich zu verändern.

Ein durchdachter Dialog per Podcast bietet ein anderes Forum als Telefonkonferenzen oder Webinare, um das allgemeine Wissen und die Lernerfolge erheblich zu verbessern. Das Beste am Podcast-Format ist es, mit dem mobilen Gerät so einfach darauf zuzugreifen und die Wahl zu haben, nur den Ton zu hören oder eine reichhaltigere Erfahrung mit Video bekommen.

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, eliminieren Sie „geschäftiges Tun“ ohne greifbare Ergebnisse. Helfen Sie Ihren Teams, Ergebnisse über Aktivitäten zu priorisieren. Inspizieren Sie die Ergebnisse, nicht die Aufgaben.

Verlassen Sie Ihr Homeoffice, genießen Sie die Natur, hören Sie einen Podcast oder nehmen Sie sogar einen Anruf an, während Sie durch die Nachbarschaft spazieren. Videokonferenzen sind eine unglaubliche Technologie, aber sie sind nicht dazu gedacht, jede andere Form der Kommunikation zu ersetzen.

Helfen Sie Ihren Teams, jede Ankündigung oder Unternehmensveränderung mit der Relevanz für das Unternehmen zu verbinden und warum diese wichtig ist. Sie sollten auch die Verbindung deutlich machen, wie Änderungen und Entwicklungen den Mitarbeitern helfen, ihren Kunden einen besseren Service und eine bessere Erfahrung zu bieten.

Manches ist schwierig und nicht jede Idee, die Sie ausprobieren, wird funktionieren. Seien Sie ehrlich zu sich selbst und Ihren Teams, was funktioniert und was nicht. Haben Sie keine Angst, Demut zu zeigen. Wir erlebten zehn Jahre Veränderung in weniger als zwölf Monaten, und es wird zwangsläufig Unebenheiten auf dem Weg geben.

„Es gibt unzählige andere Lektionen, die Sie aus diesem Jahr ziehen können, aber wenn Sie einige dieser Lektionen in Ihr Arbeitsleben integrieren können, werden Sie bald die Vorteile sehen. Ihre Kollegen werden es zu schätzen wissen, wenn Sie sich bewusst bemühen, durch Mitgefühl und einen Fokus auf Ergebnisse mit gutem Beispiel voranzugehen. In der Tat werden Unternehmen und Führungskräfte, die die physische und psychische Gesundheit der Mitarbeiter an erste Stelle setzen, die besten Talente anziehen und halten“, fasst Shawn Rosemarin zusammen.

„Diejenigen Führungskräfte, die sich für Empathie, eine innovative Arbeitsweise und das Verständnis und die Anerkennung des einzigartigen Privatlebens ihrer Mitarbeiter einsetzen, werden das maximale Potenzial aus ihren Mitarbeitern herausholen, unabhängig davon, ob diese vor Ort oder per Fernzugriff arbeiten. Es wird interessant sein zu sehen, welche Unternehmen es richtigmachen. Ebenso stellt sich die Frage, ob neue Unternehmen auftauchen, die anderen Marktanteile abnehmen, die nicht in der Lage sind, sich an dieses einzigartig herausfordernde Umfeld anzupassen.“