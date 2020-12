Kryptobörse Livecoin gehackt

Die russische Kryptobörse Livecoin hat folgende Warnmeldung herausgegeben: „Wir bitten Sie, unseren Service in keiner Hinsicht mehr zu nutzen: keine Einzahlungen, kein Handel, keine Nutzung der API. Wir leiden unter einem sorgfältig geplanten Angriff, der monatelang vorbereitet wurde, wie wir annehmen.

Wir haben die Kontrolle über alle unsere Server, Backend und Nodes verloren. Daher waren wir nicht in der Lage, unseren Dienst rechtzeitig zu stoppen. Auch unsere Nachrichtenkanäle wurden kompromittiert. Im Moment haben wir teilweise die Kontrolle über das Frontend, und so können wir diese Ankündigung machen. Wir kämpfen hart, um unsere Server, Nodes und Gelder zurückzubekommen, wir arbeiten 24/7. Neuigkeiten und das nächste Update werden in den nächsten Tagen erscheinen. Wir sind in Kontakt mit den örtlichen Polizeibehörden. Wir tun wirklich unser Bestes, um dieses Problem zu überwinden.“

Laut Beiträgen in sozialen Medien scheint der Angriff in der Nacht zwischen dem 23. und 24. Dezember erfolgt zu sein. Hacker haben die Kontrolle über die Livecoin-Infrastruktur übernommen und gingen dann dazu über, die Wechselkurse auf gigantische und unrealistische Werte zu verändern.

Bevor es den Livecoin-Administratoren gelang, am späten 24. Dezember wieder Zugriff auf einige ihrer Systeme zu erlangen, hatte sich der Bitcoin-Wechselkurs von den regulären 23.000 $/BTC auf mehr als 450.000 $/BTC aufgebläht, Ether stieg von 600 $/ETH auf 15.000 $ und der Ripple-Preis von 0,27 $/XRP auf mehr als 17 $/XRP.

Sobald die Wechselkurse geändert wurden, begannen die mysteriösen Angreifer, Konten auszuzahlen und erzielten dabei gigantische Gewinne. Wie bei den meisten Kryptowährungshacks geschieht, haben mehrere Anwender den Verdacht geäußert, dass der gesamte Hack ein Insider-Job war.

Laut CoinMarketCap rangiert Livecoin als Nummer 173 unter den Kryptonörsen im Internet, mit etwa $16 Millionen in täglichen Transaktionen. Die Website ist seit März 2014 aktiv.