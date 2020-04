Digitale Risiken im Blick: Dark Web Monitoring für Unternehmen

Illegale Marktplätze, Foren und Chats – im Kampf gegen Cyberkriminelle ist das Deep und Dark Web als Informationsquelle alles andere als uninteressant. Wer Dark Web Monitoring in seine Sicherheitsstrategie integriert, sollte jedoch klare Ziele feststecken.

Gastbeitrag Für die große Mehrheit der Internetnutzer ist das Dark Web ein Buch mit sieben Siegeln. Der Bereich ist nur über eine spezielle Browsersoftware wie Tor oder I2P zugänglich und wird in erster Linie mit Cyberkriminalität gleichgesetzt.

Die Rede ist von einem Eisberg, bei dem nur die Spitze über der Wasseroberfläche zu sehen ist, während der weitaus größere und bedrohlichere Teil in unbekannten Tiefen lauert. So anschaulich dieses Bild auch ist, der Realität entspricht es nicht ganz. Denn das Dark Web macht nur einen vergleichsmäßig kleinen Teil der cyberkriminellen Welt aus. Betrug, cyberkriminelle Aktivitäten und Hacker-Gruppen finden sich ebenso im offenen Netz. Gleichzeitig ist nicht alles was im sogenannten Dark Web stattfindet, automatisch auch kriminell.

Für das Monitoring von digitalen Risiken bedeutet das: Wer sich ein realistisches Bild der Bedrohungslandschaft machen will, muss unterschiedliche Datenquellen im Blick behalten.

Aufbau von Dark Web Monitoring-Fähigkeiten

Wie funktioniert das? Tatsächlich gibt es nur wenige Monitoring Tools, die eine breite und umfassende Abdeckung leisten. Viele Lösungen nehmen nur eine oberflächliche Prüfung der Seiten vor (Scraping) oder liefern ungefiltert eine Unmenge an Informationen ohne echten Mehrwert für die IT-Sicherheit. Dass sich das kriminelle Ecosystem kontinuierlich verändert, macht die effektive Beobachtung der Quellen nicht einfacher. Erfahrung, Fingerspitzengefühl und ein umfassendes Wissen der Bedrohungslandschaft ist dabei genauso wichtig wie die passende Technologie zur Datenerfassung und Auswertung.